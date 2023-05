Sport-boules : une première à La Réunion

Ce samedi 27 mai, de 10 heures à 17 heures, a eu lieu la première animation de sport-boules à La Réunion, en place et lieu du Barachois à Saint-Denis. Nous relayons le communiqué de la Ligue Bouliste Régionale de La Réunion. (Photo : LBR 974)

Le Comité d'organisation de la Ligue Bouliste Régionale de La Réunion - LBR 974 - est ravi d'avoir réussi cette première manifestation qui en appelle d'autres vu les demandes formulées par les présents et les absents excusés.

Sur la durée de la manifestation 49 personnes se sont essayées aux ateliers et aux parties en jeu traditionnel malgré une activité sportive intense proposée sur ce long weekend.

Pour le traditionnel se sont disputées deux parties en double, 2 en triplette et 1 en quadrette, avec à chaque fois des Ladies & Gentlemen qui faisaient partie des équipes.

Les ateliers point et tir ont eu un grand succès, les gestes de base ont vite été assimilés et l'on a assisté à de belles réussites avec des néophytes heureux et récompensés comme il se doit par des médailles commémoratives.

De très jeunes et de plus très jeunes, des féminines et des masculins les ont méritées.

Nous avons enregistré quelques demandes d'adhésions de participants à qui notre Secrétaire va faire rapidement parvenir leur licence FFSB.

Stéphane Persée, djoint au Sports de Saint-Denis et Stéphane Mouezy, Directeur de la promotion du Sport ont longuement assisté et se sont exercés eux aussi. Ce fut l'occasion de les remercier aussi pour la mobilisation de leurs services.