Saint-Denis : stationnement, verbalisation, lecteur de plaques, la Sodiparc dit tout

Ces dernières semaines, de nombreux travaux sont menés dans le centre-ville de Saint-Denis rendant complexe le stationnement. Dans un entretien avec Imaz Press, Gérard Françoise, président de la Sodiparc, répond aux questions que se posent les usagers sur le stationnement et sur le système de verbalisation. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Il y a un manque de place en centre-ville en raison des chantiers en cours. Une certaine tolérance concernant la verbalisation est-elle envisageable ?

La Sodiparc ne gère pas les travaux de Saint-Denis. Il y a des travaux parce que la ville rentre dans un processus d'amélioration des conditions d'utilisation des voiries. C'est un investissement pour avoir de meilleures conditions demain. Mais le lien entre les travaux et la gestion des espaces de parking en voirie ou en ouvrage doit être décorrélé.

Aujourd'hui, les gens veulent stationner au plus près de leur habitation ou travail mais on peut très bien, comme on sait qu'il y a des travaux, faire comme dans d'autres grandes villes, se garer en amont et prendre les transports en commun pour terminer son trajet.

Notre réseau de transport en commun est le plus fréquenté de l'île, il permet 19 millions de voyages et parcourt plus de 8 millions de kilomètres. Un calcul d'itinéraire est même proposé sur notre site. On a une offre de service hyper intéressante. Il faut qu'on arrête de penser que la goyave de France est meilleure que le goyavier.

Aussi, il est prouvé de façon statistique qu'à Saint-Denis, on trouve toujours de la place. Par exemple, en ouvrage, il y a à minima 100 places de disponibles quel que soit l'heure. L'application Cocoparks aide d'ailleurs au stationnement sur nos cinq parking. Elle permet de vérifier la disponibilité des places en temps réel.

Si on fait une gratuité ou des parkings moins chères sur la période des travaux cela va justement faire un appel d'air, il n'y aura pas de rotation et on aura encore moins de places. Sur le Barachois par exemple, le stationnement est à un prix modique. Manger le midi y est devenu impossible parce que les gens arrivent tôt le matin et repartent tard le soir.

En cette période de fin d'année, des tarifs à la baisse sont-ils prévus pour les semaines avant les fêtes ?

On a des réglementations à respecter et si nous ne les respectons pas la chambre générale des comptes nous pointera du doigt. Nous sommes tenus par un contrat et les prix sont fixés dès le départ.

Il nous arrive de temps en temps de faire des opérations ponctuelles mais ce ne sera pas faisable sur toute la période des fêtes.

Ces opérations se font à conditions que les commerçants jouent le jeu. À l'occasion de la dernière nuit des soldes au mois de septembre, les commerçants étaient venus nous voir pour nous demander de mettre du stationnement gratuit cette soirée-là. Ce qui a été fait. La contrepartie était qu'ils nous aident en faisant la promotion de cette gratuité. Les parkings sont finalement restés pratiquement vide.

Les gens aujourd'hui préfèrent le stationnement voirie que le stationnement ouvrage.

Est-ce que ce que les gens se sentent plus en sécurité sur la voirie ?

Nos parking sont hyper sécurisés avec de la vidéo protection et un agent toujours présent. A ce jour, il n'y a jamais eu d'incivilité ou d'agression dans un de nos parking.

Autre sujet, comment fonctionne la scan car ?

Pour être clair, la scan car ou plutôt le lecteur automatique de plaque d'immatriculation (LAPI) ne verbalise pas. C'est un outil de gestion du stationnement et non une machine à distribuer des forfaits post stationnement. Elle sert à vérifier l'utilisation de la voirie en termes de stationnement. Par exemple, elle nous aide à savoir si une rue précise, à une heure précise, est saturée ou non. Cette voiture permet de gérer le stationnement dans sa globalité.

En passant dans une rue, le LAPI alimente une base de données en donnant des indications sur le nombre de véhicules stationnés régulièrement et irrégulièrement. Ensuite avec cette base de données, les contrôleurs piétons viennent voir si entre temps les véhicules ont régularisé ou non. Seul l'agent piéton a le droit de verbaliser.

On entend souvent "il y a beaucoup d'amendes, parce que ceux qui les mettent ont une prime dessus", qu'en est-il ?

Non. C'est complétement faux. Ils ne sont absolument pas objectivés au nombre de PV qu'ils mettent. Il faut savoir que les forfaits post stationnements ne retombent pas dans la caisse de la Sodiparc. Il y a dans un premier temps une soustraction des charges que coute les stationnement à la ville de Saint-Denis et le surplus va à la Cinor. Il est réinvesti par la suite sur la voirie.

