Stéphane Bijoux veut renforcer l’insertion régionale et le rayonnement des territoires ultramarins

Ce jeudi 29 février 2024, s’est tenue à Bruxelles la 20e édition du Forum entre l’Union Européenne et les Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM). Ce Forum réunit les représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, des États membres concernés (France, Pays-Bas, Danemark) et des treize PTOM, dont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, les Terres Australes et Antarctiques, Saint-Pierre et Miquelon et Saint-Barthélemy pour la France. Le député ultramarin Stéphane Bijoux a représenté le Parlement européen au Forum. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stéphane Bijoux)

"Avec le Forum UE-PTOM, nous consolidons le Partenariat fondamental qui unit l’Europe aux territoires d’Outre-mer. La France et l’Europe seraient beaucoup moins grandes sans les Outre-mer : je défends l’ambition portée par le Président de la République Emmanuel Macron de co-construire, avec les territoires, un Axe Indopacifique fort pour rayonner sur tous les Océans et favoriser l’insertion régionale des Outre-mer."

Le député réunionnais a insisté sur le potentiel et les atouts des PTOM : "Grâce aux Outre-mer, qui représentent 97% de l’espace maritime français : l’Europe est la première puissance maritime mondiale. Cette capacité de rayonnement place les Outre-mer aux avant-postes pour relever nos grands défis européens qui ont des répercussions concrètes dans les territoires : le dérèglement climatique, la préservation de l’Océan, la recomposition des équilibres géostratégiques internationaux".

Vice-président de la Commission du Développement international du Parlement européen, Stéphane Bijoux a aussi appelé l’Union Européenne à beaucoup plus s’appuyer sur les Outre-mer dans ses stratégies de coopérations internationales : "Avec les Outre-mer, nous avons des territoires situés à proximité de nos partenaires d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique : c’est une véritable chance pour renforcer nos relations et bâtir de nouvelles coopérations, notamment via la grande stratégie européenne du ‘Global Gateway’".

"L’Union Européenne doit miser sur la coopération régionale : c’est une dynamique essentielle pour soutenir l’insertion et le rayonnement des territoires ultramarins dans leurs régions. Je défends ainsi le lancement de la ‘Ceinture Bleue’ : un réseau mondial de coopérations sur les Aires Marines Protégées pour partager les solutions bénéfiques pour l’Océan et la biodiversité. Jouer la carte de l’intelligence collective est une exigence de confiance et d’efficacité pour consolider un Partenariat Gagnant/Gagnant entre l’Europe et les Outre-mer."