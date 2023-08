Street workout : le Réunionnais Angélo Mérion dans le top trois mondial

Du 23 au 26 août 2023 s’est déroulé à Riga en Lettonie les championnats du monde de street workout. Pour l’occasion 150 athlètes en provenance de 40 pays se sont affrontés pendant trois jours dans les catégories de street workout freestyle, d’endurance et de force. Triple champion de La Réunion, Angélo Mérion s’est hissé à la troisième place. Il est le premier réunionnais à accéder à un tel classement au niveau mondial. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : association Bek La Barre)

La France avait une délégation de six athlètes : Makan Diawara, Julien Pierson Yazidi, Billy Mando, Léa Depagneux, le Guadeloupéen et champion de France Daryl Polor, et le Réunionnais Angélo Mérion.

Les épreuves de qualification se sont déroulées le 22 dans l’après-midi et plus de 24 heures après les participants n’étaient pas informés des résultats. Dans la soirée du 23 Mérion, les yeux enflés suite à une allergie, se retrouve aux urgences d’un hôpital de Riga pour des examens et rencontrer un spécialiste. Il y restera jusqu’à minuit et c’est seulement en sortant qu’il apprendra qu’il est arrivé en tête lors des qualifications ainsi que Léa Depagneux pour les féminines, ils participeront le lendemain à la finale, chacun assuré d’être au minimum dans le top 6.

Yazidi classé 24ème, Diawara 15ème, Mando 12ème et Polor 11ème sont quant à eux éliminés.

Diminué physiquement mais déterminé à ne rien lâcher, Mérion ira chercher dans ses ressources et se classera 2ème ex-aequo aux points avec le Bulgare Christian Tirotta, mais obtiendra la 3ème place sur décision des juges. C’est l’Égyptien Ahmed Helmy qui l’emporte après une prestation d’anthologie. Dépagneux quant à elle se classera sixième. Une énorme performance de Mérion qui devient le premier réunionnais à accéder à un tel classement au niveau mondial.

En marge de la compétition, s’est déroulée le 26 août, la première assemblée générale de la World Street Workout & Calisthenics Fédération (WSWCF). Jean-Pierre Graziani a représenté La Réunion et la France. Durant cette journée, de nombreuses problématiques sportives et juridiques ont été abordées par les membres des différents pays.