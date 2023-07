Street Workout Réunion Cup : Angélo Mérion s'impose en freestyle

Les 16 meilleurs athlètes de street workout freestyle réunionnais s’affrontaient ce dimanche 30 juillet au Port pour la Réunion Cup 2023. Les sportifs tentaient de se qualifier pour le championnat du monde Freestyle Le championnat de France Set & Reps et la coupe de France Freestyle. L’association Bek la barre a communiqué les résultats de la compétition que nous publions ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

Ce dimanche 30 juillet 2023 les meilleurs athlètes de street workout réunionnais avaient rendez-vous sur le front de mer de la ville du Port pour la Réunion Cup, organisés par l’association Bek la barre en partenariat avec la ville du Port, la Fédération nationale de street workout (FNSWC) et la World street workout & calisthenics federation (WSWCF).

Suite aux qualifications freestyle qui se sont déroulées à Sain-Denis et au Tampon au mois de juin dernier, 4 athlètes ont été retenus par microrégion : ouest, est, sud et nord (16 athlètes au total).

En set & reps, les 10 athlètes qualifiés se sont affrontés dans un format de battle comprenant 3 épreuves d’endurance de force en max reps (maximum de répétitions) : muscle up, tractions et dips éxécutés en deadstop (pause marquée entre chaque répétition)

Palmarès

Résultats freestyle : c’est Angélo Mérion qui s’impose et pour la 3ème fois après ses victoires de 2019 et 2020, grâce à son expérience et sa maîtrise il réalise un sans-faute lors de ses passages. Il est suivi de près par le Dionysien Raphael Tacite et le Saint-Andréen Zinedine Maillot, auteurs de combos dynamiques de niveau international.

Mérion et Tacite représenteront La Réunion aux championnats du monde de street workout WSWCF qui se dérouleront à Riga en Lettonie du 22 au 26 août.

Résultat set & reps : c’est le Kréopolitain Clément Mourot qui s’impose suivis des Dionysien Henri Dargonne et Corantin Jardinot.

Mourot participera aux championnats de France FNSWC à 24 septembre à Paris Chatelet.

C’est le le Portois Niad Nassibou, champion du monde 2023 WBC en muay thai qui a remis les coupes aux vainqueurs dans une ambiance bon enfant.

Tous les résultats et classements à suivre sur les pages facebook et Instagram de Bek la barre.