VIH, IST : des dépistages plus fréquents mais des diagnostics posés encore tardivement

À La Réunion, les dépistages du VIH comme des IST sont toujours plus fréquents et diagnostiquées qu’en France hexagonale. Ce constat s’accompagne toutefois d’une tendance à la hausse des découvertes de SIDA, signe que certains diagnostics sont encore posés tardivement, malgré l’amélioration globale de l’accès au dépistage. Concernant le VIH, le dépistage est de 123,6/1 000 personnes. Le taux de dépistage étant plus élevé chez les femmes que les hommes, sauf chez les 50 ans et plus. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé publique France (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, le nombre de séropositivités découvertes en 2023 est en hausse par rapport à 2022 (57 vs 40).

Dans l'île, en 2023, on estime à 119 le nombre de personnes vivant avec le VIH et non diagnostiquées.

- Infections à VIH et sida -

En 2023, à La Réunion, le taux de dépistage VIH (personnes dépistées au moins une fois dans l’année pour 1 000 habitants) est en forte hausse, passant de 91,0 en 2022 à 123,6. Cette hausse s’observe également en France hexagonale (hors IdF) mais dans une moindre mesure. Le taux de dépistage y est par ailleurs plus faible (juste au-delà de 75/1 000 habitants)

Les taux de dépistage sont plus élevés chez les femmes, dans toutes les tranches d’âge hormis les plus de 50 ans. C’est chez les femmes de 25-49 ans que ce taux est le plus élevé (264,6/1 000 habitants).

Le taux de sérologie VIH effectuées à La Réunion est de 171/1 000 habitants, en forte progression par rapport à 2022. Il est supérieur à celui de la France hexagonale mais inférieur à ceux des autres régions ultra-marines (hormis Mayotte). La positivité est stable (0,6 pour 1 000 sérologies réalisées).

À La Réunion, le nombre de VIHTests réalisés a progressé tout au long de 2023 en comparaison à 2022 et ce dans toutes les tranches d’âge. La forte augmentation de novembre/décembre est également retrouvée dans certaines régions d’hexagone. C’est la tranche d’âge des 25-49 ans qui le plus bénéficié du dispositif.

D’autres données de dépistage sont disponibles grâce à une offre diversifiée. Il s’agit notamment des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) réalisés par les associations en milieu communautaire. En 2023, pour la France entière, plus de 51.000 TROD VIH ont ainsi été réalisés, dont 0,75 % qui se sont avérés positifs (source : DGS, ARS).

Par ailleurs, environ 53.000 autotests VIH ont été vendus en 2023 par les pharmacies (France entière), incluant les ventes en ligne. Enfin, environ 17;000 autotests ont été distribués par des associations communautaires, en diminution par rapport à 2022 et 2021 (respectivement 28.735 et 32.531).

- Découvertes de séropositivité VIH -

Le nombre de découvertes de séropositivité au VIH, corrigé pour la sous-déclaration, les données manquantes et les délais de déclaration à La Réunion était de 57 en 2023. Le nombre de découvertes de séropositivité a baissé entre 2021 et 2022 pour ensuite augmenter à nouveau en 2023.

En 2023, à La Réunion, les découvertes de séropositivité concernaient majoritairement des personnes hétérosexuelles nées en France.

À La Réunion, par rapport à 2022, on observe une tendance à la hausse des découvertes de séropositivité à un stade précoce et à un stade avancé et une baisse des découvertes au stade tardif. La majorité des découvertes de séropositivité concernait des hommes cis (76%), nés en France et engagés dans des pratiques hétérosexuelles.

Le nombre de personnes vivant avec le VIH en à La Réunion sans connaitre leur séropositivité a été estimé à 119 (68-170) fin 2023.

À La Réunion, le délai médian (quantiles 25 % et 75 %) entre la contamination et le diagnostic était de 2,5 ans (0,8-5,9) pour toutes les personnes diagnostiquées en 2023, sans considération du lieu de contamination. Parmi les personnes migrantes méconnaissant leur séropositivité à l’arrivée en France, le délai médian (quantiles 25 % et 75 %) entre l’arrivée et le diagnostic était de 0,5 an (0,1- 1,5).

- Diagnostics de sida -

Le nombre de diagnostics de sida à La Réunion, corrigé pour la sous-déclaration et les délais de déclaration, était estimé à 9 (IC95% : [4-14]) en 2023. A La Réunion, le nombre de diagnostics de sida est en hausse depuis 2021 contrairement aux tendances nationales.

La très grande majorité des personnes diagnostiquées au stade SIDA ne connaissait pas leur séropositivité au préalable (81,8%) et aucune n’avait reçu de traitement antirétroviral dans les 3 mois précédents le diagnostic de SIDA. Ces diagnostics concernaient très majoritairement des personnes engagées dans des rapports hétérosexuels.

- Infections sexuellement transmissibles (IST) -

Depuis 2020, à La Réunion, le taux de dépistage des infections à Chlamydia trachomatis est en hausse (80,3/1 000 habitants en 2023 contre 68,7/1 000 habitants en 2022). C’est particulièrement le cas chez les femmes, chez qui elles sont beaucoup plus dépistées que chez les hommes (hormis chez les 50 ans et plus).



Infections diagnostiquées en secteur privé et traitées (SNDS)

De façon globale, le taux de diagnostic des infections à Chlamydia trachomatis reste quant à lui stable au cours du temps. Le diagnostic d’infection à Ct est cependant en hausse chez les hommes dans les tranches d’âge 15-25 ans et 26-49 ans.

Infections à gonocoque

Dépistages remboursés en secteurs privé et public, hors hospitalisations publiques (SNDS)

Le taux de dépistage des infections à gonocoque est relativement stable depuis 2019 à la Réunion. Chez les femmes (de 15 à 25 ans et de 25 à 49 ans), il est près de 3 fois plus élevé que la moyenne régionale.

Infections diagnostiquées en secteur privé et traitées (SNDS)

Le taux de diagnostic des infections à gonocoque est en légère hausse à la Réunion. Il est 4 fois plus élevé que la moyenne régionale chez les femmes de 15 à 25 ans et 2 fois plus élevé que la moyenne chez les femmes et hommes de 24 à 49 ans.

- Syphilis -

Le taux de dépistage de la syphilis est relativement à La Réunion depuis 2019. C’est parmi les femmes âgées de 15 à 25 ans et de 25 à 49 ans que ces taux sont les plus élevés, près de 3 fois plus que la moyenne régionale.

Après une baisse entre 2019 et 2022, le taux de diagnostic de la syphilis augmente à nouveau légèrement en 2023. Il a doublé chez les femmes de 15 à 25 ans, passant de 14,4 pour 1 000 habitants en 2022 à 32,1/1 000 habitants en 2023, soit près de fois la moyenne régionale (12,3/1 000 habitants).

- Données de vente de préservatifs -

À La Réunion, 911.714 préservatifs masculins ont été vendus en grande distribution et pharmacie (hors parapharmacie) en 2023 (source : Santé publique France). Ce chiffre est stable par rapport à 2022.

Par ailleurs, des préservatifs ont été mis à disposition gratuitement par Santé publique France, l’agence régionale de santé (ARS) La Réunion, le CoreVIH et le Conseil Général.