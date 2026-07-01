Tennis de table : une deuxième médaille nationale pour Leny Sellier

Dimanche dernier, lors des championnats de France par classement H1599, le jeune Lény Sellier, a fait rayonner les couleurs de la Cressonnière tennis de table et de La Réunion sur la scène nationale. Il est monté sur la troisième marche du podium en décrochant une médaille de bronze. Une performance de très haut niveau qui vient confirmer sa progression constante. Nous publions le communiqué de la Cressonnière tennis de table ci-dessous. (Photos : Cressonnière tennis de table)

Cette médaille n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'aboutissement de six années de travail, de sacrifices et d'une progression exemplaire. Arrivé dans le tennis de table il y a seulement six ans, Lény n'a cessé de gravir les échelons grâce à son sérieux, sa détermination et son envie permanente de progresser.

Cette récompense nationale est d'autant plus symbolique qu'elle constitue sa deuxième médaille aux championnats de France, après celle obtenue en 2024. Une régularité exceptionnelle qui démontre sa capacité à performer lors des plus grands rendez-vous.

Sa saison 2025-2026 est tout simplement remarquable.

Lény a multiplié les performances avec un titre de champion régional H1599, une victoire au Critérium Fédéral Régional, deux places de vice-champion régional juniors, en simple et en double, avant de s'imposer avec brio lors du prestigieux Tournoi National de Plescop, le 21 juin dernier.

Cette victoire avait déjà envoyé un signal fort : Lény arrivait aux championnats de France en pleine confiance.

À Questembert, il a confirmé tout son potentiel. Match après match, il a fait preuve d'une grande maîtrise technique, d'un mental solide et d'une remarquable combativité pour se hisser jusqu'aux demi-finales. Son parcours force le respect face à une concurrence particulièrement relevée.

Au-delà de la performance individuelle, cette médaille est également une immense fierté pour la Cressonnière tennis de table. Elle récompense le travail de formation mené depuis plusieurs années par les entraîneurs, les dirigeants et l'ensemble du club, qui accompagne quotidiennement ses jeunes vers le plus haut niveau.

À seulement six ans de ses débuts dans la discipline, Lény Sellier possède déjà un palmarès qui ferait rêver de nombreux joueurs.

Son parcours est la preuve que le talent, lorsqu'il est associé au travail et à la persévérance, permet de franchir les plus hautes marches.

Cette nouvelle médaille nationale marque une étape supplémentaire dans son ascension, mais elle ne ressemble pas à un aboutissement.

Elle laisse surtout entrevoir un avenir particulièrement prometteur pour ce jeune pongiste réunionnais, dont l'histoire ne fait sans doute que commencer.