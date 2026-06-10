Terres de Saveurs : cinq lauréats récompensés pour faire rayonner le terroir réunionnais

La première édition du concours Terres de Saveurs, organisée par le Crédit Agricole La Réunion-Mayotte, a livré son verdict. Réunis le vendredi 29 mai 2026 au LUX Saint-Gilles, dix finalistes se sont affrontés dans cinq catégories mettant à l'honneur agriculteurs, artisans et cuisiniers engagés dans la valorisation des produits locaux. (Photos DR)

"Plus qu'une compétition, Terres de Saveurs est avant tout une célébration", souligne le Crédit Agricole La Réunion-Mayotte. "Celle du savoir-faire de ceux qui, chaque jour, cultivent, transforment, cuisinent et créent pour valoriser les richesses de La Réunion et de Mayotte".

- Agriculteurs, artisans, créateurs de boissons et cuisinier -

Dans la catégorie Agriculteurs, le jury a récompensé Franck Morel, fondateur de Bitasyon Bio à Saint-Philippe, pour son travail autour du cacao, du chocolat artisanal et des produits issus de l'agriculture biologique.

Côté artisans, Yann Bacconnet (Salédos) a remporté le prix des Délices salés grâce à ses chips de manioc et de patate douce 100 % péï, tandis que Loïc Thiack Kwan (LGM Sud) s'est distingué dans la catégorie Délices sucrés avec ses sorbets et glaces réalisés à partir de fruits locaux.

Le prix de la catégorie Boissons est revenu à Kilian André, créateur de Pik Kéfir, une boisson fermentée à base de plantes réunionnaises. Enfin, la cheffe Tara Milhaud, du restaurant Leu Rikiki à Saint-Leu, a été sacrée dans la catégorie Cuisiniers pour une création mettant à l'honneur les produits du terroir réunionnais.

- Un chèque et des cadeaux à la clé -

Chaque lauréat reçoit, un chèque de 2.000 euros, tandis que les finalistes repartent avec une dotation de 1.000 euros. Tous remportent également un trophée, une veste professionnelle personnalisée, un shooting photo de leurs produits et des goodies.

À travers ce concours, le Crédit Agricole entend soutenir "des femmes et des hommes engagés dans une démarche d'excellence", avec un objectif commun : "faire rayonner le terroir local à travers leur savoir-faire".

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