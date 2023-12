Territoires d’industrie : le Territoire de l'Ouest et la Cirest labellisés à la Réunion

Dans le cadre du Conseil national de l’industrie, présidé par la Première ministre Élisabeth Borne, la nouvelle phase du programme Territoires d’industrie a été lancée officiellement avec l’ouverture de la plateforme de candidatures aux territoires souhaitant être labélisés pour la période 2023-2027. À La Réunion, les deux Territoires d’industrie de la première phase, le Territoire de l'Ouest et la CIREST, sont reconduits. Grâce à leur reconduction, les deux Territoires d’Industrie de La Réunion vont pouvoir poursuivre et intensifier leurs actions en faveur de la réindustrialisation du territoire (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Concernant La Réunion, la première édition a permis d’identifier une quarantaine d’actions, parmi lesquelles :

- la réalisation de gestions prévisionnelles des emplois et des compétences dans les territoires : ces études ont permis d’identifier les besoins des territoires en matière d’emplois et de compétences, l’objectif étant de favoriser l’accès des différents publics à l’emploi et renforcer la sécurisation de leur parcours professionnels ;

- la mise en place d’une démarche d’écologie industrielle territorialisée dans les zones d’activités, afin de sensibiliser les structures des zones d’activités à l’économie circulaire. Au total, près de 500 entreprises ont été sensibilisées pour la réalisation de 110 audits ;

- la réalisation de 10 études pour le développement du territoire de l’Est, représentant un volume financier total de 1 million d’euros, à l’instar de l’étude sur l’installation d’une plateforme logistique pour répondre aux défis en matière de logistique, d'urbanisation et de gestion environnementale.

Grâce à leur reconduction, les deux Territoires d’Industrie de La Réunion vont pouvoir poursuivre et intensifier leurs actions en faveur de la réindustrialisation du territoire.

- Un label qui reconnaît et valorise des territoires à forte identité industrielle -

La première génération de plans d’action en 2018 a permis de mobiliser plus de 2 milliards d’euros par l’État, les opérateurs et les Régions, et de soutenir 2 400 projets industriels lauréats du fonds d’accélération entrainant la création prévisionnelle de plus de 44 000 emplois.

Le programme Territoires d’industrie constitue le volet territorial de la politique industrielle et soutient les territoires les plus industriels du pays dans leur stratégie de reconquête industrielle.Piloté par l’agence nationale de la cohésion des territoires et la direction générale des entreprises, le dispositif illustre la capacité de cohésion territoriale de l’industrie et l’importance des leviers territoriaux (compétences, foncier, écosystème d’innovation, écologie industrielle territoriale) pour développer l’industrie. Le programme est à la fois :

· Un label qui reconnaît et valorise des territoires à forte identité industrielle ;

· Une méthode basée sur une gouvernance locale associant à la fois les élus et les entreprises, pour faire de l’industrie un projet de territoire ;

· Un travail d’équipe entre acteurs publics – État, conseils régionaux, opérateurs partenaires (Action Logement, ADEME, Banque des Territoires, Bpifrance, Business France, Pôle Emploi) – pour l’accompagner et le mettre en œuvre ;

· Une boîte à outils, avec un soutien en ingénierie et en investissement à destination des Territoires d’Industrie.

Comme annoncé par le Président de la République le 11 mai dernier, lors de la présentation du plan d’action en faveur de la réindustrialisation de notre pays, l’actualisation des territoires labélisés représente le point de départ de la seconde phase du programme Territoires d’industrie.