Au lever du jour, le ciel se couvre rapidement, et des averses tombent chez Matante Rosina dans l'est ce jeudi 28 mars 2024. En cours d'après-midi, ces pluies, d'une faible intensité, s'étendent jusqu'aux hauteurs de l'ouest. Le vent persiste le long des côtes nord et sud avec des rafales pouvant atteindre les 50/60 km/h. (photo vs/www.imazpress.com)