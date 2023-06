Tournoi international de rugby : le Rugby Club Portois va s'envoler direction la capitale

Le Rugby Club Portois se prépare à participer avec enthousiasme au prestigieux tournoi international de Rugby à 7 des Paris World Games. L'événement sportif aura lieu les 10 et 11 juin 2023, réunissant des équipes de rugby à 7 du monde entier. Nous relayons leur communiqué. (Photo : RCP)

Le tournoi des Paris World Games est un événement sportif regroupant cinq sports (Handball, Badminton, Football, Athlétisme et Rugby à 7 sur différents sites sur la région parisienne.

Contacté par l’organisation des Paris World Games en octobre 2022 suite à une communication active du Rugby Club Portois sur les réseaux sociaux, le club a accepté cette invitation et ce challenge ambitieux.

Composée de 15 joueurs séniors talentueux et de 5 membres du staff, l'équipe du Rugby Club Portois est prête à affronter ce défi majeur. Ayant fait preuve d'un engagement et d'un travail acharnés tout au long de la saison, les joueurs sont déterminés à représenter dignement leur club et leur ville lors de ce tournoi international de renommée.

Pour préparer au mieux cet événement, l'équipe séniors du Rugby Club Portois se rendra à Paris une douzaine de jours pour cet événement. Pendant leur séjour, ils auront l'opportunité de visiter les installations de haut niveau du Racing Metro 92, ainsi que le centre d'entraînement de l'équipe nationale française de rugby à Marcoussis.

Ces visites leur permettront d'observer de près les conditions d'entraînement des meilleurs joueurs et de s'inspirer de leur expertise. De plus, les membres de l'équipe auront le privilège d'assister à la finale du Top 14, qui se tiendra au stade de France. Ce sera une occasion unique pour eux de vivre l'atmosphère électrisante d'un tel événement et d'apprécier le talent exceptionnel des meilleurs joueurs de rugby de France.



Le Rugby Club Portois remercie chaleureusement tous les sponsors, les supporters et les membres de la communauté locale qui ont apporté leur soutien indéfectible tout au long de cette saison. Leur soutien inestimable a permis à l'équipe de se préparer dans les meilleures conditions possibles et de se hisser à un niveau compétitif.

L'équipe du Rugby Club Portois est impatiente de participer au tournoi international de Rugby à 7 des Paris World Games et de représenter fièrement son club, sa ville et ses fans. Les joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain et à se surpasser pour atteindre de nouveaux sommets sportifs.