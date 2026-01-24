Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN1 - La Possession - Travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession/NRL

Sur la RN1 à la Possession, suite des travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession la nuit du vendredi 23 janvier.

Voie de droite neutralisée dans le sens Ouest/Nord et voies neutralisées dans le sens Nord/Ouest de 20h à 5h.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux Ravine La Croix/Ravine Mimi, suite des travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 30 janvier. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Marocain, chemin la Caisse, suite des travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 30 janvier. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de création de passerelles

Sur la RN2 à Ste Rose, de la Ravine Bonne Espérance jusqu'au secteur Ravine Coq Chantant, suite des travaux d'élargissement de la chaussée et de création de passerelles jusqu'au vendredi 30 janvier.

Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de réalisation d'un giratoire

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, secteur Cimetière, suite des travaux de réalisation d'un giratoire jusqu'au vendredi 30 janvier. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de réseaux sur OA Rivière des Marsouins

Sur la RN2 à St Benoit, ouvrage Rivière des Marsouins, travaux de réseaux les nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier inclus. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit, du chemin Deroland à Petit St Pierre, suite des travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 30 janvier. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoît - Travaux d'aménagement voirie et de la création d'un giratoire

Sur la RN2 à St Benoît, travaux de création d'un giratoire au niveau de l'intersection avec le chemin du Cap en limite de l'agglomération Sud de St François. Alternat de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 30 janvier.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre St Denis et l'échangeur Sacré Cœur, sur la RN6 entre le Boulevard U2 et le giratoire de Gillot, sur la RN7 Axe Mixte et la RN 1001 entre les giratoires Ste Thérèse et Villebrequin, travaux de nettoyage divers jusqu'au vendredi 30 janvier. BAU neutralisée au droit du chantier suivant l'avancement du chantier de 6h à 15h.

RN2 - St Pierre - Travaux de nettoyage

Sur la RN2 à St Pierre, pour permettre des travaux de nettoyage, la circulation sera interdite entre les échangeurs de la Cafrine et Anse les Bas dans le sens St Pierre /St Joseph les nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur de la Cafrine vers la RN2002.

RN1/RN3 - Etang Salé/St Pierre/Le Tampon- Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et le secteur de la Ravine Blanche à St Pierre et sur la RN3 entre la Ravine Blanche et les Azalées au Tampon, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier inclus. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 5h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de construction d'ouvrages modulaires

Sur les RN5 et RN1005 sur la Route de Cilaos à Saint Louis, dans le secteur d'Ilet Furcy, travaux de construction de deux ouvrages d’art modulaires avec raccordement « pont Bailey Sud et Nord », jusqu'au vendredi 30 janvier. Ces coupures de 45 minutes maximums programmées de 8h30 à 15h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h les vendredis.

Par ailleurs, en dehors des coupures la circulation sera gérée par alternat.

TRAVAUX A VENIR

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 entre les échangeurs de la Balance à St André et celui de Quartier Français à Ste Suzanne, pour permettre des travaux de reprise d'enrobés, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord la nuit du mercredi 28 janvier de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur de la Balance.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux d'aménagement du réseau d'eau pluviale

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, secteur La Marine, travaux d'aménagement du réseau d'eau pluviale du lundi 26 au vendredi 30 janvier. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier inclus.

Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre suivant l’avancement du chantier de 20h à 5h.

RN1 - le Port/La Possession - Travaux d'enrobés

Sur la RN1 entre les échangeurs de Sainte Thérèse et celui de Sacré Cœur au Port, pour permettre des travaux d'enrobés, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud la nuit du lundi 26 janvier de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN 1001, RN4a et la RN7 jusqu'à l'échangeur Sacré Cœur.

Sur la RN1 à La Possession, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel entre les échangeurs de la Montagne et celui de la Possession dans le sens Nord/Sud sur les voies de la chaussée côté montagne la nuit du mardi 27 janvier de 20h à 5h.

Par ailleurs, la bretelle d'insertion de l'échangeur de la Possession dans le sens Nord/Sud sera fermée à la circulation.

RN1A - St Paul - Travaux de démolition de joints de chaussées

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de démolition de joints de chaussées, des restrictions de la circulation seront à prévoir de 20h à 5h selon le programme suivant :

- les nuits du lundi 26 et du mardi 27 janvier inclus : circulation interdite au niveau de l'échangeur de Trou d'Eau.

Une déviation sera mise en place par les bretelles de l'échangeur dans les deux sens.

- les nuits du mercredi 28 et du jeudi 29 janvier inclus : circulation interdite au niveau de l'Ouvrage d'Art Ravine de l'Hermitage.

Alternat au droit de l'ouvrage et vitesse limitée à 50 km/h.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux d'élagage

Sur la RN1, entre le pont de la Rivière des Galets au Port et l'échangeur des Colimaçons à St Leu, travaux d'élagage du lundi 26 au jeudi 29 janvier.

Voie de droite neutralisée de 20h à 5h.

RN1 St Leu - Travaux de réparation urgentes de glissières de sécurité

Sur la RN1 au niveau de l'échangeur de Stella à St Leu, travaux de réparation urgente de glissières de sécurité dans le sens Sud/Nord la nuit du jeudi 29 janvier.

Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN3 - Le Tampon - Travaux de curage préventif du réseau assainissement en TPC

Sur la RN3 dans la zone des 400 au Tampon, travaux de curage préventif du réseau assainissement en terre-plein central la nuit du lundi 26 janvier.

Voie de gauche neutralisée dans le sens montant de 20h à 5h.

RN3 - Le Tampon - Travaux de mises à la cote et des bordures des îlots

Sur la RN3 entre le giratoire des 600 et celui des Azalées au Tampon, pour permettre des travaux de mises à la cote et des bordures des îlots, la circulation sera alternée les nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier inclus de 20h à 5h.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, Barachois fermé à la circulation le dimanche 25 janvier de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN3 - "Trail Piton La Fournaise, Trans Volcano et Trail Tangue"

Manifestation sportive intitulée « Trail Piton La Fournaise, Trans Volcano et Trail Tangue » organisée par l'Association d'Athlétisme de Jacky Murat prévue le samedi 24 janvier de 1h du matin à 18h.

La RN3 n'est pas directement concernée par cette épreuve.

La course se fait au-dessous de l'ouvrage de la ravine de Bras de Pontho.

Toutefois, la plus grande prudence est recommandée.