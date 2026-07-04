Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS



RN1A - St Paul - Travaux de réalisation du giratoire Carosse

Sur la RN1A à St Paul (St Gilles), dans le cadre des travaux d'aménagement du giratoire de Carosse, route fermée à la circulation dans les deux sens entre l'échangeur Nord de St Gilles et le giratoire Chic Escale la nuit du lundi 6 juillet, et entre les giratoires Carosse et Chic Escale les nuits des mardi 7 et mercredi 8 juillet, de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la voirie communale (Rue Général de Gaule).



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de construction d'ouvrages d'art modulaires

Sur la RN1005 Route de Cilaos secteur Ilet Furcy, suite des travaux de construction de deux ouvrages d'art modulaires jusqu'au vendredi 10 juillet. Alternat de 8h à 15h.



RN1 - La Possession - Travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession/NRL

Sur la RN1, dans le cadre du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, travaux de démolition de la DBA, de démontage d'ITPC d'effaçage et de production de marquage routier les nuits du lundi 6 au vendredi 10 juillet. Restrictions à prévoir de 20h à 5h entre l'échangeur de la Possession et le secteur Ravine Lafleur selon le programme suivant :

- Les nuits des lundi 6 et mardi 7 juillet : Voie de gauche neutralisées dans les deux sens ;

- Les nuits du mercredi 8 au vendredi 10 juillet : Circulation basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne.



RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoit, lieu-dit la Cabane, travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie jusqu'à fin juillet. Alternat permanent, soyez prudents surtout de nuit par la visibilité réduite dans le secteur.



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille en Queue (PR 13), pour permettre la suite des travaux de sécurisation de la falaise, la circulation sera interdite de 20h à 5h les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet. Par ailleurs, la route sera momentanément rouverte de 23h30 à minuit. Ces travaux se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'octobre.



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux de sécurisation de la falaise. Coupures de la circulation n'excédant pas 45 min programmées de 8h à 16h du lundi 6 au jeudi 9 juillet et de 8h à 12h le vendredi 10 juillet. En dehors des coupures la circulation se fait par alternat.



RN2 - St Philippe - Travaux de réfection de trottoir

Sur la RN2 à St Philippe, rue Leconte Delisle, au niveau de la future maison de la veillée jusqu'à l'Église de St Philippe, travaux de réfection de trottoirs jusqu'au vendredi 31 juillet. Alternat de 7h à 16h, et vitesse abaissée à 30km/h dans la zone de chantier. Le stationnement est également interdit des deux côtés du tronçon.

RN2 - St André - Travaux de raccordement d’équipements

Sur la RN2 à St André, pour permettre des travaux de raccordement d'équipements, la bretelle de sortie de l'échangeur Petit Bazar dans le sens Nord/Est sera fermée à la circulation les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par l’échangeur la Balance. Par ailleurs, la voie de droite sera également neutralisée.



RN1 - St Pierre - Travaux de confortement du réseau d’assainissement

Sur la RN1 à St Pierre entre la zone de la Pointe du Diable et le secteur de Pierrefonds, travaux de confortement du réseau d’assainissement les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h. Par ailleurs, la voie d'accès (station-service) pour les usagers venant de la ZI3 sera fermée à la circulation pendant les travaux.



RN1 - St Leu/Étang Salé - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 entre l'échangeurs de l'Étang Salé et celui de Portail à St Leu, suite des travaux de fauchage le vendredi 3 juillet. BAU neutralisée au niveau des zones à traiter de 7h30 à 15h. Suite des travaux du lundi 6 au vendredi 10 juillet entre l'échangeur de l'Etang Salé et celui des Sables.



RN2 - St Joseph - Travaux d'amenée de réseau d'arrosage dans les giratoires

Sur la RN1002 contournant de St Joseph, travaux d'extension du réseau d'arrosage dans les giratoires les nuits jusqu'au mercredi 8 juillet inclus. Circulation alternée au droit du chantier de 20h30 à 5h



RN1 - St Paul - Travaux d’élargissement de la bretelle

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux d’enrobé, la bretelle de sortie ainsi que la bretelle d’insertion de l’échangeur de l’Eperon dans le sens Nord/Sud seront fermées à la circulation de 20h à 5h les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de l’Ermitage. Pour les usagers souhaitant se rendre à Plateau Caillou, une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de Plateau Caillou dans le sens Sud/Nord (demi-tour).



RN2001 - St Louis - Travaux préparatoires avant réfection

Sur la RN2001 à St Louis, dans le secteur du Gol, travaux préparatoires avant réfection de chaussée les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus.

Chaussée réduite et circulation alternée selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

TRAVAUX A VENIR



RN3 - St Pierre - Travaux d'élagage

Sur la RN3 à St Pierre, entre la Ravine Blanche et l'échangeur Bank, travaux d'élagage du lundi 6 au vendredi 10 juillet. Voie de droite neutralisée dans le sens montant de 7h30 à 15h.



RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bois Blanc, travaux de sécurisation de la chaussée du lundi 6 au vendredi 10 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN2 - St Benoit - Travaux de sécurisation sur ouvrage

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Ravine Sèche, travaux de sécurisation sur ouvrage du lundi 6 au vendredi 10 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN1 - Le Port/St Leu - Travaux d'entretien du réseau routier

Sur la RN1 entre l'échangeurs du Sacré Cœur au Port et celui des Colimaçons à St Leu, travaux d'entretien du réseau routier les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre suivant l'avancement des travaux de 20h à 5h.



RN1 - Etang Salé - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 au niveau des échangeurs de l'Etang Salé et Les Sables, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du lundi 6 juillet. Voie neutralisée sur les bretelles d'insertion ( dans les 2 sens échangeur Etang Salé, sens N/S échangeur des Sables) de 20h à 5h.



RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN3 du giratoire des Azalées au Tampon à la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus. Voie neutralisée en fonction des besoins de 20h à 5h.



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réseau

Sur la RN5 Route de Cilaos, entre Petit Serré et Pavillon, pour permettre des travaux sur réseaux, la circulation sera interdite de 20h à 5h les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus.

Par ailleurs, la route sera momentanément rouverte de 23h30 à minuit (en coordination avec la réouverture du chantier de Cap Paille en Queue).

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN1/RN2 - St Denis - "Marché de Nuit"

La Ville de St Denis informe sur les RN1 et RN2 à St Denis, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée « Marché de Nuit », la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (Caserne Lambert), du samedi 4 juillet à 18h au dimanche 5 juillet à 3h du matin. La route sera donc fermée par les services de la Mairie qui mettront en place une déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisages débuteront à partir de 17h45.

Par ailleurs, le Barachois sera de nouveau fermé à la circulation le dimanche 5 juillet de 14h à 19h.

TRIRUN 2026

La manifestation sportive intitulée TRIRUN 2026 se déroulera le dimanche 5 juillet. La plus grande prudence est recommandée à l'approche des carrefours les plus importants de RN2 RN3 et RN2002.

Bras Panon/Plaine des Palmistes/St Benoit/Ste Rose - Cyclo Saveurs Vanille Goyaviers

Une course cycliste intitulée Cyclo Saveurs Vanille Goyaviers est prévue le dimanche 5 juillet sur le territoire des communes de Bras Panon jusqu'à Ste Rose ainsi que sur la plaine des Palmistes de 7h à 13h. Les RN2, RN3 et RN 2002 seront concernées au carrefour les plus importants, il est demandé aux usagers d'être vigilants dans ces secteurs.



RN7 - St Denis - "Marché de Nuit"

Sur la RN7 Axe Mixte au Port et à St Paul au niveau de l'ouvrage Rivière des Galets, manifestation sportive "Grand Trail de l'Ouest" le samedi 4 juillet de 00h à 23h. Prudence lors du passage des coureurs sur la RN7 Axe Mixte.