Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 ( photo : rb/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminements piéton



Sur la RN3 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, une modification de la circulation dans le sens montant est effective entre le giratoire des Plaines et la station-service. La bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par la voirie communale. Pour rappel, dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux d'espaces verts



Sur la RN1 entre l'échangeur de Ste Thérèse au Port et la Caserne Lambert à St Denis, sur la RN6 boulevard Sud et sur la RN7 Axe Mixte, travaux divers d'espaces verts jusqu'au vendredi 5 janvier. BAU neutralisée de 6h à 15h dans un sens ou dans l'autre.

- Chantiers à venir -

RN1 - Etang Salé/St Leu - Travaux de fauchage



Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé à l'échangeur du Portail à St Leu, travaux de fauchage du mercredi 3 au vendredi 5 janvier. BAU neutralisée dans un sens ou dans l'autre, de 7h30 à 15h selon les besoins du chantier mobile.

RN1A - St Paul - Travaux de sécurisation de passages piéton



Sur la RN1A Cap Lahoussaye à St Paul, travaux pour sécuriser la traversée des piétons la soirée du vendredi 29 décembre. Circulation alternée de 19h à minuit dans la zone de travaux.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation les dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.