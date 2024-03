Trafic de pots d'échappements : cinq personnes condamnées pour atteinte à l'environnement

En 2020, le pôle régional environnement du tribunal de Saint-Pierre, les enquêteurs du Détachement de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (DOCLAESP) de La Réunion ont mis à jour un trafic de pots d’échappements catalytiques entre La Réunion et de Maurice. Jugés en appel, les mis en cause - quatre Réunionnais et un Mauricien ont écopé de peines d’emprisonnement assorties d’un sursis (de 9 à 18 mois), d’amendes (de 10.000 à 20.000 euros) (Photos : Gendarmerie)

Pour sa part, une Société par Actions Simplifiées (SAS) est dissolue définitivement et une SAS est condamnée à une amende de 30.000 euros

L’affaire révélée au grand jour a permis de saisir l’argent du trafic et de localiser les lieux de stockage de ces déchets dangereux pour la santé et l’environnement.