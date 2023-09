Transports scolaires : un conducteur de bus contrôlé sous l'emprise de stupéfiants

Ce mardi 5 septembre 2023, les gendarmes de La Réunion ont procédé à une série de contrôle sur les transports scolaires. Au total, sur six opérations et 54 bus contrôlés, 59 infractions ont été relevées, dont une conduite sous l'emprise de stupéfiants (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

On note également 25 infractions concernant les documents de conduite et de transport, 34 infractions concernant les équipements de sécurité du véhicule et des passagers.

Quatre bus de transport scolaire ont été immobilisés dont un placé en fourrière.

