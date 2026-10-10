Le Tremplin des Voix saison : un appel à candidatures lancé pour la 12ème saison

Le Tremplin des voix revient pour une nouvelle saison dédiée aux talents qui désir chanter devant des professionnels, expérimenter la scène devant un public, faire des rencontres inoubliables ou encore chanter avec des musiciens en live. Cette année, le spectacle interactif, débarque à La Réunion pour tenter de trouver les artistes de demain. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À la clé :

- Des accompagnements artistiques sur mesure pour ton projet

- De l’équipement professionnel allant du casque aux meilleurs micros

- Des rencontres avec des professionnel•les de la filière musicale

- Des opportunités de se produire sur scène / faire des résidences

Et encore bien d'autres lots.

Après une sélection sur vidéos, venez chanter devant le jurye pour passer les auditions, puis les demi finales pour tenter d’accéder à la grande finale entièrement live.

Calendrier :

- 1er novembre 2026 : clôture des candidatures La Réunio

- 1er décembre 2026 : clôture des candidatures L'Héxagone