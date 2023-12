Très cher vase, adieu Porsche et permis

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre 2023 le voici : il y a d'abord cette Américaine qui vient de faire une très bonne affaire en revendant aux enchères 107.000 dollars (plus de 98.000 euros) un vase acheté 3,99 dollars (3,65 euros). Il y a aussi ce conducteur d’une Porsche flashé à 173 km/h dans le Val-d’Oise sur une route limitée à 80 km/h. Son permis de conduire a été annulé et son véhicule a été mis en fourrière. Il l’avait acheté la veille... (Photo Gendarmerie nationale du Val d'Oise)

• Elle achète un vase 3 dollars et le revend plus de 100.000 dollars

Une Américaine vient de faire une très bonne affaire. Elle a revendue aux enchères 107.000 dollars (plus de 98.000 euros) un vase qu'elle avait acheté 3,99 dollars (3,65 euros) dans une brocante du comté de Hanover (Virginie) rapporte le journal The Guardian

Lors de son achat, l’acheteuse a tout de suite supposé que son vase valait bien plus, indique 20minutes.fr. "J’avais l’impression qu’il pouvait valoir 1.000 ou 2.000 dollars, mais je n’avais aucune idée de sa valeur réelle jusqu’à ce que je fasse un peu plus de recherches", a-t-elle raconté dans les colonnes du New York Times.

"L’Américaine avait notamment remarqué la lettre « M » inscrite sur le fond de l’objet, supposant qu’il pouvait s’agir de l’abréviation de Murano, une île italienne située près de Venise célèbre pour sa tradition de la verrerie" note 20minutes.fr.

Elle a enramé des recherches en ligne "et des passionnés lui ont indiqué que le vase ressemblait à une œuvre du célèbre architecte italien Carlo Scarpa" dit encore le site d'information en ligne.

Finalement le vase a été officiellement certifié fcomme une œuvre de Carlo Scarpa datant des années 1940. Le vase a été mis aux enchères et a donc été acheté par un collectionneur d’art privé européen.

• Il achète une Porsche et perd son permis après un gros excès de vitesse

Le conducteur d’une Porsche a été flashé à 173 km/h par les gendarmes sur une route départementale du Val-d’Oise, normalement limitée à 80 km/h. "Son permis de conduire a été annulé et son véhicule a été mis en fourrière. Il l’avait acheté la veille" écrit rapporte la Gazette du Val-d’Oise ce mardi 19 décembre 2023 (Photo Gendarmerie nationale du Val d'Oise)

"Il n’aura pas pu profiter bien longtemps de son nouveau bolide" commente la Gazette du Val-d’Oise



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com