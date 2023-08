La Saline-les-Bains : un cycliste décède après un accident avec un camion

Ce vendredi 11 août 2023, un accident a eu lieu entre un cycliste et un camion sur la route reliant la Saline à la commune de Trois-Bassins. Rapidement, les pompiers et forces de l'ordre sont intervenus sur place. Malgré l'intervention des secours, le cycliste est décédé. Une enquête a été ouverte. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Emmanuel Séraphin, président du TCO et maire de la commune de Saint-Paul a réagi au drame: "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris qu’un terrible accident s’est produit ce matin à la Saline les bains, causant la mort d’un cycliste. Au nom de tous les élus du TCO, j’adresse à la famille mes sincères condoléances et leur apporte tout notre soutien. Toutes mes pensées se tournent vers la victime et sa famille"

