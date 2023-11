Un chapeau à 1,932 million d'euros, chute de météorite, une Assemblée enflammée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 novembre au vendredi 24 novembre le voici : Un chapeau de Napoléon Ier, le célèbre bicorne noir avec sa cocarde bleu blanc rouge, s'est envolé à 1,932 million d'euros. Les pompiers et la police de Strasbourg s'interrogent lundi sur la possibilité d'une chute de météorite après une intervention sur un véhicule présentant un trou de 50 centimètres de diamètre sur le toit. Scène de chaos à l'Assemblée nationale d'Albanie : des députés de l'opposition ont craqué des fumigènes et provoqué un début d'incendie pour protester contre le vote du budget 2024.

- Record pour un chapeau de Napoléon Ier vendu à 1,932 million d'euros

Un chapeau de Napoléon Ier, le célèbre bicorne noir avec sa cocarde bleu blanc rouge, s'est envolé dimanche à 1,932 million d'euros (frais compris), un record mondial témoignant de l'intérêt inextinguible pour cette figure historique.

"Il s'agit d'un record mondial pour un chapeau de Napoléon Ier", a indiqué la maison de ventes Osenat dans un communiqué.

Cette vente en France a attiré des "collectionneurs du monde entier" et a donné lieu à "une belle bataille d'enchères en salle, au téléphone et sur internet", a souligné Osenat qui a battu son propre record, après avoir vendu en 2014 un chapeau de Napoléon pour 1,884 million d'euros.

Un tel chapeau "vaut cher parce qu'il y en a 20 authentiques dans le monde et il y en a quinze qui sont dans les musées, donc il y en a quatre qui sont en main privée, dont celui-là", a souligné, ravi, Jean-Osenat, commissaire-priseur et président de la maison d'enchères.

L'identité ou la nationalité de l'acheteur n'ont pas été communiquées.

Le fameux bicorne en feutre taupé orné d'une cocarde a été présenté au public en amont, attirant de nombreux curieux et passionnés.

Il était évalué entre 600.000 et 800.000 euros et a donc été vendu environ 2,5 fois plus cher que prévu, lors de la vente qui s'est déroulée à Fontainebleau, en région parisienne, quelques jours avant la sortie mondiale du film de Ridley Scott consacré à Napoléon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre.

- Interrogations autour d'une possible chute de météorite à Strasbourg

Les pompiers et la police de Strasbourg s'interrogent lundi sur la possibilité d'une chute de météorite après une intervention sur un véhicule présentant un trou de 50 centimètres de diamètre sur le toit.

Les pompiers avaient été appelés en début de matinée pour intervenir sur un "dégagement de fumée sur une voiture" stationnée dans un quartier périphérique de la cité alsacienne.

"Suite à la reconnaissance de la première équipe, nous suspectons la chute d'un corps stellaire", écrit le Sdis du Bas-Rhin dans son compte-rendu d'intervention publié à la mi-journée.

"A notre arrivée, nous avons constaté un impact relativement important, d'un diamètre de 50 centimètres environ, qui a traversé la toiture, le bas de caisse et le réservoir du véhicule", a précisé à l'AFP le capitaine des pompiers Matthieu Colobert. Une recherche a permis de conclure à l'absence de radioactivité.

"On n'a retrouvé aucun objet", a-t-il poursuivi. "Soit l'objet était tellement petit qu'on ne peut pas le retrouver, soit l'impact était tel que l'objet s'est désintégré et transformé en poussière", a-t-il avancé comme hypothèses.

"On a quand même une suspicion sur un gravillon" d'environ deux centimètres de large retrouvé sur place, a-t-il indiqué. Ce gravillon a été confié à la police en vue d'analyses complémentaires afin d'en déterminer la nature.

"C'est un objet de la taille d'une noisette, qui ressemble à du bois brûlé, tout léger", a confié à l'AFP un porte-parole de la police. Il a annoncé que l'objet allait être envoyé à Paris auprès d'un service de police scientifique.

"Est-ce qu'un objet est venu de l'espace, c'est toute la question", s'est interrogé le policier. "Même une bille lancée à très haute vitesse en descente, ça peut faire des dégâts. Mais il faut encore prouver que c'est un objet qui vient de l'espace."

- Albanie : des députés allument des fumigènes et provoquent un début d'incendie au Parlement

Scène de chaos à l'Assemblée nationale d'Albanie : des députés de l'opposition ont craqué des fumigènes et provoqué un début d'incendie pour protester contre le vote du budget 2024. Des barricades ont aussi été montées à l'aide de chaise au beau milieu de l'hémicycle. Les flammes ont rapidement été éteintes par des élus.

La scène s'est déroulée ce lundi 20 novembre 2023, en plein vote pour le budget 2024. "L’incident est intervenu après que les socialistes, qui détiennent 73 sièges sur les 140 que compte le Parlement albanais, ont procédé à un vote de principe rapide et ont clôturé la session en cinq minutes" détaille le Huffington Post. Regardez :

Des députés de l'opposition dressent des barricades et allument un feu au Parlement en Albanie pour empêcher le vote sur le budget. pic.twitter.com/8l7CTIJG2s — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 21, 2023

"Le leader de l’opposition albanaise, Sali Berisha, ancien Premier ministre et premier président postcommuniste de l’Albanie de 1992 à 1997, accuse le gouvernement socialiste d’Edi Rama de tenter de faire taire l’opposition au Parlement. Inculpé de corruption avec son gendre le mois dernier, l’homme politique affirme aussi que le Premier ministre a orchestré les poursuites contre eux, ce que Rama nie" précise Courrier international.

Edi Rama a fustigé l'opposition sur les réseaux sociaux, les accusant de "semer la discorde, le chaos, la violence".

