Matante Rosina a chaud ce vendredi matin 29 décembre 2023. Elle se dit qu'elle va faire son petit ménage le plus tôt possible et qu'elle ira ensuite se reposer à l'ombre de sa varangue. C'est qu'elle a vu au fond de son jardin que le ciel sera bleu, qu'il fera chaud, que la mer sera belle et qu'il y aura peu de vent. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo rb/www.imazpress.com)