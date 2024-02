Un forum des métiers et des formations : cinéma, jeu vidéo et création numérique

La Cité des Métiers en partenariat avec Rubika Réunion organise la première édition du Forum sur les métiers et les formations du Cinéma, du Jeu Vidéo et de la Création Numérique le jeudi 22 février 2024 de 9h à 15h30 au Campus Pro de Saint-Pierre à la Cité des Métiers. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Organisé dans le but de mettre en lumière les réalisations péi, les opportunités de carrière et les formations disponibles dans ces industries en pleine croissance à La Réunion. Le Forum des Métiers et des Formations du Cinéma, du Jeu Vidéo et de la Création Numérique réunira des professionnels chevronnés, des établissements d'enseignement spécialisés et des passionnés du secteur.e

- Au programme -

Des Rallyes métiers sous forme de conférences auront lieu au cours de la journée sur 3 thématiques : Cinéma prise de vues réelles, Animation 2D/3D et Jeu Vidéo.

Une opportunité précieuse pour les participants de découvrir les coulisses de ces industries et d'envisager des perspectives de carrière passionnantes.

Des acteurs professionnels majeurs à La Réunion présenteront au public les réussites péi et partageront des témoignages inspirants :

• La Région Réunion

• Ciné Kour

• Collectif Bouftang

• Gao Shan Pictures

Suite aux Rallyes métiers, un Forum regroupant 7 exposants comprenant les établissements de formation et les acteurs

de la filière professionnelle à La Réunion :

• Epitech

• Créalise

• Rubika Réunion

• ILOI – Institut de L’Image de l’Océan Indien

• Région Réunion

• Collectif Bouftang

• Ciné Kour

Cet événement permettra aux réunionnais de prendre connaissance des opportunités qui sont à leur portée localement et comprendre le secteur économique de l’audiovisuel et de l’animation.

Inscription gratuite et obligatoire en ligne : https://citedesmetiers.re/fmfcjvcn2024/