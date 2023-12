Un groupe de dauphins sténos rostrés observé au large de La Réunion

Ce jeudi 21 décembre 2023, les équipes de Globice ont pu observer à 18 kilomètres au large de la nouvelle route du littoral un groupe d'une quarantaine de sténos rostrés (steno bredanensis) en suivi maritime. Une première à La Réunion. "Ces dauphins n'avaient été observés qu'à une seule reprise jusqu'à présent, et seulement en suivi aérien" précise l'organisme (photo : Globice)

L'espèce qui fréquente les eaux chaudes, a une tête de forme conique, un melon peu bombé et pas de démarcation entre le melon et le rostre. Sa dorsale est proéminente et ses pectorales longues et légèrement incurvées.

"Les individus observés ce jeudi étaient en socialisation en groupes très serrés, nageant régulièrement avec la pointe du bec et le menton au-dessus de la surface" explique Globice.