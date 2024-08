Un nouveal Institut supérieur de formation ouvre ses portes à Saint-Pierre

Un nouveal Institut Supérieur de Formation de l’Océan Indien( ISFOI) ouvre à Saint-Pierre. 70 contrats en alternance seront à saisir ce vendredi 16 août 2024. Au programme : des accompagnants professionnels et de l’apprentissage dans les domaines de l’administration, de la vente, du commerce et du service à la personne. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ISFOI)

Pour celles et ceux qui ne savent pas encore de quoi est fait leur avenir, voici une vraie proposition de développement personnel et professionnel, de quoi continuer à se former, d’avoir un emploi et d’être financièrement indépendant. Saisissez votre chance ! Soyez maître de votre avenir.

L’ISFOI Saint-Pierre ouvre ses portes aux jeunes de 16 à 29 ans pour une journée de rencontres et d’informations le vendredi 16 août 2024 de 9h à 16h. Rendez-vous au 67 rue Luc Lorion à Saint-Pierre avec, à cette occasion 70 contrats d’alternance qui seront proposés dans les domaines du commerce, de l’administration, du service à la personne et de la vente.

- Le choix de l’alternance, pour une vraie perspective d’avenir -

Un jeune réunionnais sur quatre n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Mais quel avenir pour eux. Soucieux de sortir les jeunes de cette impasse du chômage et face à la forte demande de main d’œuvre volontaire, jeune et dynamique, le centre de formation ISFOI a été créé. L’objectif est d’apporter aux jeunes des opportunités d’emploi et d’avancées professionnelles sérieuses et en ayant aussi à cœur d’accompagner les entreprises dans leur développement économique. Avec ce nouveau centre à Saint-Pierre et grâce à un accompagnement personnalisé et humain, le centre de formations ISFOI s’engage sur tout l’ensemble du territoire réunionnais. Avec pour mission : aider les jeunes à construire leur avenir avec confiance en s’insérant dans le monde de l’emploi.

Alors rendez-vous pour les jeunes de 16 à 29 ans, le vendredi 16 août de 9h à 16h au centre ISFOI de Saint-Pierre pour un cursus de CAP au Master 2. L’APPRENTISSAGE chez ISFOI (Institut Supérieur de Formation de l’Océan Indien) est une voie vers la réussite.