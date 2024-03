Un nouveau label "Gestion Intégrée des Eaux Pluviales" adapté à La Réunion

Le 27 février 2024, une journée d’information sur la Gestion intégrée des eaux de pluie (GIEP) a eu lieu sur le site de la future Résidence la Volière à Saint-Pierre, suivie de 2 ateliers le 28 et 29 février à Saint-Denis. La Société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC), bailleur social, Elleny, cabinet d’ingénierie et l’Association Qualitel, qui œuvre pour la qualité de l’habitat, ont dans cet objectif engagé une phase de concertations et de développements dédiés. Une approche innovante pour préserver et valoriser la ressource en eau à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Après un premier label GIEP lancé en juin dernier pour les opérations de construction de logement exemplaires en matière de gestion intégrée des eaux pluviales sur le territoire, les acteurs réunionnais de l’aménagement et de la rénovation urbaine disposeront bientôt, eux aussi, d’un label GIEP adapté à leurs besoins et contraintes.

En juin 2023, la Semac, Ellany et Qualitel et lançaient la première marque de qualité distinguant des opérations de construction de logements exemplaires en matière de gestion intégrée des eaux pluviales : le label GIEP, reposant sur une approche novatrice répondant aux enjeux environnementaux et climatiques.

La gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle, telle qu’elle est définie dans ce référentiel, contribue en effet à une meilleure résilience du territoire face aux risques naturels, tout en répondant aux enjeux du Plan national de gestion durable des eaux pluviales, établi en 2021 par le ministère de la Transition écologique. Ainsi conçu, le label GIEP constitue une opportunité de mener à bien un projet dans une démarche qualité encadrée, à moindre coût par rapport à un projet classique constitué de réseaux et de bassins. Au-delà, c’est aussi et surtout le gage d’une solution durable pour la biodiversité et les générations futures.

Depuis ce lancement, quatre bailleurs sociaux réunionnais se sont engagés dans le label GIEP, précurseur des solutions à adopter pour préserver la ressource en eau et lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Dans un contexte de forte tension sur les coûts de construction, la sobriété de cette démarche constitue également un levier pour faciliter la production des opérations de logements neufs, et de réhabilitation.

Un label demain accessible pour les acteurs de l’aménagement et la rénovation urbaine Qualitel, la Semac et Elleny poursuivent leur dynamique : souhaitant étendre la démarche à l’aménagement et la rénovation urbaine, ils ont engagé une nouvelle phase de réflexion et de développement autour d’un nouveau label GIEP dédié, qui sera co-financé par Action Logement et La Banque des Territoires.​

Le label GIEP, adapté à l’aménagement et la rénovation urbaine sur l’Île de La Réunion, devrait voir le jour à horizon fin 2024. Mais l’ambition du groupement va également au- delà du territoire réunionnais, avec l’ambition d’un déploiement avec l’ambition d’un déploiement sur tous les territoires ultramarins, notamment dans le cadre des travaux CAP 2030, portés par le GIE avec l’Alliance HQE-GBC.