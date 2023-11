Un professeur des écoles réunionnais se mobilise en ligne pour vaincre le harcèlement scolaire

Olivier Begue (@leprof_lkd), professeur des écoles dans un établissement de La Réunion, a sorti sur les réseaux sociaux une vidéo de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement scolaire ce mercredi 22 novembre 2023. Un projet auquel plusieurs personnalités réunionnaises ont participé et qui comptabilise déjà plusieurs milliers de vues ( photo : @leprof_lkd)

Faire de la sensibilisation locale était l'objectif du jeune enseignant. "On voit beaucoup de campagne au niveau national mais c'est à visée globale. Cela ne s'adresse pas forcément aux personnes habitant à La Réunion" explique-t-il.

Dans cette vidéo, le danseur Tommy (@tommy.afro974), l'influenceur Thomas Baudont (@thomski_974), la mannequin Naomis Joseph (@naomisjoseph_), Nicolas alias @lerougailsaucisse, le député Frédéric Maillot ou encore Marion Marimoutou passent un message collectif aux réunionnais concernant la lutte contre le harcèlement scolaire.

"En faisant intervenir des personnalités que les Réunionnais connaissent et avec du créole peut être que le message passera un peu mieux" espère Olivier Begue.

"C'est un sujet très important parce que ça touche de plus en plus de monde et de jeunes que ce soit dans les petites écoles, collèges ou lycées. On entend de plus en plus d'histoire de suicide, de changement d'école à cause du harcèlement scolaire. Ce qui peut arriver même dans mon établissement" ajoute-t-il.

- Libérer la parole -

Connu sur les réseaux sociaux pour son contenu sur l'apprentissage et le métier de professeur des écoles, Olivier Begue mène plusieurs actions au sein de son établissement pour libérer la parole sur le sujet du harcèlement mais aussi de l'isolement. Des séquences qu'il n'hésite pas à poster en ligne.

"Je fais beaucoup de débats avec les enfants dès qu'il y a une action qui pourrait engendrer du harcèlement en les questionnant sur le sujet" précise-t-il. L'objectif, leur permettre de trouver des solutions face à ce mal.

"C'est beaucoup mieux quand les enfants trouvent les solutions par eux même" poursuit l'enseignant qui souhaite que ses élèves luttent contre le harcèlement scolaire dans l'école et pas seulement au sein de leur classe.

