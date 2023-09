Un quart des Réunionnais vivant dans l'Hexagone se déclarent victimes de discrimination

Parmi les natifs et descendants de natifs de La Réunion vivant en France hexagonale, 25% déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations, contre 14% des natifs de l’Hexagone dont les parents y sont aussi nés. C'est le constat fait par l'Insee dans une étude publiée ce mercredi 27 septembre 2023. "C’est toutefois moins que parmi les personnes originaires des autres outre-mer, " précise l'institut de la statistique (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Cette part est bien plus élevée que parmi les personnes nées dans l’Hexagone dont les deux parents y sont aussi nés (14 %). Elle est en revanche nettement moindre que pour les personnes originaires des autres Outre-mer (34 %), en particulier ceux originaires de la Martinique (37 %) et de la Guadeloupe (36 %)" détaillent les statisticiens

Les principaux motifs de discriminations pour les personnes originaires de La Réunion sont la couleur de peau et l’origine.

Parmi les personnes originaires de La Réunion déclarant avoir été discriminées, 72 % estiment l’avoir été à cause de leur couleur de peau ou de leur origine.

Les personnes dont les deux parents sont natifs de La Réunion ainsi que les natifs eux-mêmes "déclarent plus fréquemment que les autres originaires de l’île une expérience de discrimination liée à la couleur de peau ou à l’origine et les 41-59 ans moins fréquemment, toutes choses égales par ailleurs" note l'Insee

Après la couleur de peau et l’origine, le motif sexiste est celui qui est le plus mis en avant. Parmi les personnes originaires de La Réunion, 5 % déclarent avoir subi des discriminations à cause de leur sexe.

Cette part atteint 10 % parmi les femmes originaires de l’île, soit autant que parmi les femmes nées dans l’Hexagone dont les deux parents y sont nés.

Pour les personnes originaires de La Réunion, tout comme pour la population issue de l’Hexagone, le lieu de travail est la principale localisation déclarée de discrimination.

"Suite à une expérience discriminatoire, les personnes originaires de La Réunion font principalement preuve de résignation. En effet, 54 % d’entre elles n’ont rien fait en pensant que cela ne servirait à rien, contre 42 % des personnes de la population issue de l’Hexagone" termine l'institut de la statistique

