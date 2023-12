Le temps ne fera pas de cadeau pour Noël

L'ouest et le sud en vigilance fortes pluies et orages

Météo France place l'ouest et le sud de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 16 heures ce dimanche 24 décembre 2023, jour du réveillon de Noël. "En fin de journée, il faut s'attendre à une dégradation pluvieuse avec la présence d'une masse d'air plus instable à proximité de notre île. Ainsi de Saint-Denis vers Saint-Paul, Saint-Gilles et Saint-Leu, des averses ne sont pas à exclure et une attention est donc de mise" annonce le bulletin (photo : www.imazpress.com)

Si la pluie s'invite en ce soir de fête pour une partie de La Réunion, elle ne vous empechera pas de profiter de la soirée en intérieur. Si vous aviez prévu des grillades il faudra par contre prévoir un plan b.

Aussi, si vous prenez la route, soyez prudents. Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.

Pendant la nuit, le temps restera couvert avec un voile nuageux bien présent. "Quelques pluies faibles peuvent se produire ici et là. En fin de nuit, les averses se font plus présentes" précisent les météorologues.

Pour demain, lundi 25 décembre, la météo sera tout aussi mauvaise. Noël se déroulera sous un ciel encore une fois très nuageux sur l'ensemble du département. Des averses faibles à modérées sont attendues tout au long de la journée. Dans l'après-midi, les précipitations prendront localement un caractère instable et pourront donner de bons cumuls.

