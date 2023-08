Pour ce dimanche 27 août 2023, Matante Rosina ne vous promet pas de grand changement du côté de l'Est même si les averses se font malgré tout plus discrètes qu'hier. Les sommets jouent souvent à cache-cache avec les nuages tandis que sur le Nord et le Sud, ils sont chassés par le vent. (photo rb/www.imazpress.com)