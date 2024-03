Saint-Paul : un tournoi de foot organisé pour la Palestine ce dimanche

Ce dimanche 3 mars 2024, de 8h à 17h30, le stade de la Saline-les-Bains accueillera un tournoi de football rassemblant enfants et adultes. Organisé par l'association Eilmy, cet événement vise à sensibiliser sur la situation en Palestine et les recettes du tournoi seront reversées à cette cause. Les inscriptions sont closes. (Photo sly/www.imazpress.com)

Le tournoi est organisé en trois catégories : 9-13 ans, 14-18 ans et 18 ans et plus, avec un tarif d'inscription de dix euros par joueur.

"Environ 370 joueurs, répartis dans 37 équipes, se sont inscrits", se réjouit Shaima Hatchia, fondatrice et présidente de l'association Eilmy. "Nous avons même été contraints de refuser des inscriptions en raison du manque de place", souligne-t-elle.

Cet événement, le premier, organisé par cette association à La Réunion, vise à sensibiliser la jeune génération à la situation en Palestine. "Nous souhaitons établir un lien intergénérationnel avec la Palestine", explique Shaima Hatchia, qui a effectué plusieurs voyages dans le pays ces dernières années.

En 2018, elle est partie en voyage humanitaire en Palestine enseigner le français aux Palestiniens, avant de fonder cette association en 2022 pour apporter une aide concrète au pays.

Basé en Île-de-France, l'association apporte également une aide vestimentaire, alimentaire, et une aide juridique aux personne en précarité en France.

Une antenne de l'association s'est créé en août 2023 à La Réunion.

- 100 orphelins parrainés -

En Palestine l'association "organise des distributions alimentaires, fournit des kits scolaires et parraine également 100 orphelins, en prenant en charge leurs soins médicaux ", précise-t-elle. Depuis octobre, l'association distribue de l'eau dès que possible en Cisjordanie.

La fondatrice espère "voir la jeunesse s'engager face à cette situation et espère à un cessez-le-feu immédiat. La situation actuelle n'est pas viable à long terme pour la population". Malgré son action, elle reconnaît une certaine impuissance face au chaos qui règne sur place.

Sur le site du tournoi, une restauration ainsi que des ateliers de henné, de maquillage, etc. seront proposés à tous les participants.

