Animations insolites, spectacles déjantés, public conquis... Leu Tempo fait son festival

Leu Tempo Festival se poursuit en ce week-end de l'Ascension. L'évènement entièrement consacré aux arts vivants va continuer de faire vibrer la ville de Saint-Leu jusqu'à ce dimanche 21 mai 2023. Cirques, théâtre, danse, concerts... Le programme est (encore) chargé en animations insolites tout aussi spectaculaires que tentaculaires à l'image de la mascotte de cette année, Poulpita. Imaz Press vous propose un petit tour d'ambiance du centre-ville jusqu'au Piton Saint-Leu en passant par le parc du 20 décembre et le musée de Stella Matutina (Photos et video : sly/www.imazpress.com)

La rédaction s'est baladée ce vendredi au Leu Tempo festival et un jardin entièrement dédié aux sons a retenu toute notre attention. Regardez

Les instruments sont fabriqués en matières recyclées et l'accès au jardin dans le parc du 20 décembre de Saint-Leu est totalement gratuit.

D'ailleurs, face à l'inflation, les animations gratuites ne manquent pas cette année.

- Symphonie de klaxons, spectacles interactifs et parade –

Jérôme Rouger, auteur metteur en scène et comédien de Nouvelle Aquitaine fait son grand retour sur le festival. En 2016, il avait présenté, "Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries", une pseudo conférence spectacle qui parlait de problématiques profondes sur le ton de l'humour.

Cette fois ci, l'artiste présente une symphonie pour neuf voitures équipées de boutons, poignées et manettes aux côtés de musiciens qui magneront klaxons, essuie-glaces et gicleurs le tout commenté par un journaliste tout droit venu de France Musique. Les représentations se tiendront samedi à 17h et 20h du côté de la ravine de Saint-Leu.

Dans le centre-ville, le site de l'Arrosoir a pris place dans le parc du 20 décembre pour proposer des spectacles interactifs tout public de 10h à 17h. Les participants peuvent y jouer avec les artistes, pratiquer leur art à l'occasion d'ateliers et plonger dans l'univers d'une installation plastique. Poésie, littérature, musique, arts plastiques et arts du cirque sont au rendez-vous.

- Amitié et sororité -

Du côté du musée de Stella Matutina, la kabane dalones propose un après-midi à parler d'amitié et de sororité autour d'une tizane de 14 à 18h ce samedi et ce dimanche. Les rencontres et les lectures précèderont une scène ouverte aux femmes et aux minorités de genre avec aux commandes Aberash, une compagnie de production de spectacle vivant "à volonté Queer et décolonial".

Ouvert par une parade, le festival se terminera tout naturellement par une autre. Cette année, les organisateurs ont dû s'adapter en raison des travaux dans la rue principale de Saint-Leu. Le traditionnel défilé de la fèt dan Somin a été remplacé par non pas une mais deux parades.

Pour assister à la dernière ce dimanche, il suffit de se rendre à la représentation d'"Exit", un spectacle d'acrobatie à 40 mètres de haut dans la nacelle d'une montgolfière, dans la ravine à 17h15 et d'ouvrir vos yeux et vos oreilles.

- Des concerts et de la danse au cœur du centre-ville –

Samedi soir, le parc du 20 décembre vibrera littéralement avec le mur de son d'Equality Sound System qui diffusera de la "reggae music" dès 19h45. La nuit se poursuivra avec la deuxième soirée du club sauvage, installé à la ravine Saint-Leu, jusqu'à 1h30 du matin.

Pour dimanche, l'artiste Sedjem lancera la dernière soirée du festival avec du hip hop, de la funk et du shatta dès 18h15 avant de laisser place à 19h à la fanfare Eyo'nlé pour une grande fête africaine.

Enfin à 21h, Kabar Jako fermera la scène du parc du 20 décembre avec de l'électro Maloya.

- Des scènes d'expressions pour La Réunion –

Le talent des réunionnais ne sera pas mis de côté ce week-end avec une programmation 100% locale sur le parvis de la mairie samedi soir de 19h à 00h30. Kaf Malbar, Séga El et djs réunionnais feront danser la place.

Toujours à la mairie, la scène Amatèranlèr dimanche à 15h continuera d'être le théâtre de la jeunesse amatrice avec de la danse urbaine, du cirque ou encore de la danse traditionnelle.

La danse sera aussi mise à l'honneur en tant que sport de combat par la représentation péi "Maga" dimanche à 14h et à 17h30.

Cette pièce avec pour point de départ le krav maga, vieille méthode de combat apparue dans les années 30 à l'époque des agressions des groupes fascistes sur les juifs, parlera des minorités, d'espace public et de rapport de force entre défense et attaque, survie et issue.

Avec son programme, Leu Tempo festival promet de bien remplir votre week-end si vous n'avez encore rien prévu.

Découvrez la programmation complète ici.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com