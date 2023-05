Le cachalot pygmée, une 25ème espèce de cétacés identifiée à La Réunion

Ce mardi 23 mai 2023, Globice a annoncé sur ses réseaux sociaux, la découverte d'une 25ème espèce de cétacés vivant à La Réunion. Il s'agit du cachalot pygmée (Kogia breviceps). C'est la première fois depuis 22 ans de prospection maritime, qu'une équipe de Globice a pu observer au large de Saint-Pierre cette espèce, encore jamais vu le long de nos côtes.

"Le seul specimen de cachalot pygmée que nous avions eu l'occasion d'identifier jusqu'ici était un animal mort suite à un échouage", explique l'association Globice dans son post. "Un individu de cette espèce est d'ailleurs naturalisé au Museum d'Histoire Naturelle à Saint-Denis."

Ce cachalot est réputé très discret et difficile à approcher. "On sait peu de choses sur le cachalot pygmée", précise les équipes de Globice. "Trapu, il peut atteindre 3,5m de long et peser 400kg. Sa petite nageoire dorsale et sa mâchoire caractéristique peuvent le faire confondre avec le requin."

Le cachalot pygmée est la 25ème espèce de cétacés potentiellement observable à La Réunion qui confirme son statut de véritable "hotspot" de biodiversité marine.