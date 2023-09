Une aide financière de l'État pour les producteurs de fruits et légumes

L'Etat va allouer une aide financière exceptionnelle aux producteurs de fruits et légumes fortement touchés par l’augmentation du coût des engrais et des autres des matières premières agricoles, annonce la préfecture dans un communiqué publié ce mardi 26 septembre 2023

"La situation de guerre en Ukraine a entraîné des perturbations fortes dans l’approvisionnement de notre économie, tant en termes de flux, que de prix. Les matières premières agricoles, et notamment les engrais et les amendements, ont vu leur prix fortement augmenter" souligne la préfecture.

Elle ajoute "cette situation est particulièrement marquée dans les départements et régions d’outre-mer qui ont subi par ailleurs une très forte hausse des coûts du fret en 2021 et 2022"

Le dispositif d’aide exceptionnelle est réservé aux exploitations agricoles ayant produit des fruits ou des légumes en 2022 et pouvant justifier de charges d’engrais et d’amendements. Les productions de racines et tubercules alimentaires sont aussi éligibles à ce dispositif.

Les documents à renseigner sont mis à disposition de la Chambre d’agriculture, des organisations de producteurs et des centres de comptabilités, qui pourront accompagner les agriculteurs pour constituer leur demande.

Ils peuvent également être téléchargés sur le site de la direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) : https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr

Les demandes d’indemnisation complètes doivent parvenir à la DAAF au plus tard le 18 octobre 2023 :

- par voie électronique : aide_fl.daaf974@agriculture.gouv.fr

ou par voie postale : Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, Antenne Sud, SEAF1, chemin de l'IRAT - 97410 Saint-Pierre

