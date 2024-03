Saint-Denis : une cérémonie d'installation pour le nouveau chef du RAID

Ce vendredi 8 mars 2024, au commissariat subdivisionnaire du Chaudron à Saint-Denis, le commandant Jean a été nommé nouveau chef du RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) à La Réunion (Photos : sly/www.imazpress.com)

Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet de La Réunion, a présidé la cérémonie d'installation du nouveau chef de l’antenne RAID Réunion, le commandant Jean. Le contrôleur général Guillaume Cardy, chef du RAID, et le commissaire divisionnaire Michel Aleu, directeur territorial adjoint de la Police nationale (DTPN), étaient présents.

"J'ai fait le déplacement spécifiquement pour cette installation. J'ai procédé avant-hier à l'installation du chef d'antenne à Mayotte, et aujourd'hui j'installe le chef d'antenne à La Réunion. C'était important pour moi de venir rapidement. Il a été installé officiellement dans ses fonctions par arrêté le 1er mars", explique Guillaume Cardy, chef du RAID.

"Cette nomination est importante pour l'antenne. Le précédent chef RAID de l'antenne Réunion est parti il y a huit mois, c'était important pour l'antenne d'avoir un chef", souligne Guillaume Cardy

"À l'échelon central, le RAID, à la fois en métropole et en outre-mer, compte 500 personnels, 16 antennes, dont 10 en métropole et six en outre-mer", rappelle le chef du RAID. Retrouvez ci-dessous son interview :

