Une grande collecte de la banque alimentaire dans plusieurs enseignes de l'île

Le samedi 25 novembre 2023, la Banque Alimentaire des Mascareignes organise à La Réunion sa collecte dans 56 magasins partout dans l’île. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la collecte nationale des Banques Alimentaires dans un contexte entre inflation et problèmes d’approvisionnement. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

A la Réunion, faisons REYONER la solidarité péï, lors de la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire des Mascareignes : DON’ IN TI BOUT ZOT COMMISSION SA I PE SOV IN FAMIY.

On observe une augmentation du nombre de personnes accompagnées : +34% entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023. La hausse s'accélère, au 1er trimestre 2023, elle est de +9%. Ce pourcentage équivaut à l’augmentation totale sur l’année 2022. L’inflation fragilise notre approvisionnement en produits alimentaires et augmente nos coûts de fonctionnement. Dans ce contexte, la Collecte Nationale 2023 des Banques Alimentaires constitue un défi majeur contre la précarité alimentaire. Elle est essentielle puisqu’elle nous permet de couvrir 10% de nos besoins d’approvisionnement en trois jours.

Aujourd’hui, à la Banque Alimentaire des Mascareignes, ce sont plus de 140.000 personnes en situation de précarité alimentaire accompagnées à travers ses 48 associations locales partenaires. Ce qui représente une hausse de 9% depuis 2022. L’an dernier, la collecte avait permis de récupérer l’équivalent de 50 tonnes soit l'équivalent de 10.000 repas lors de la Collecte Nationale 2022.

La mobilisation de toutes et tous sur tous les territoires est indispensable, y compris sur notre île.



Rendez-vous aux conso-acteurs le samedi 25 novembre dans les 56 magasins partout dans l’île

En appui aux 15 salariés et 35 bénévoles permanents, ce sont 270 personnes qui mobilisées en ce jour primordial de solidarité. Facilement identifiables, ils portent tous le Gilet Orange pour garantir le succès de la Collecte Nationale à La Réunion au niveau des magasins LECLERC, RUN MARKET, CARREFOUR, SUPER U / HYPER U / U EXPRESS, LEADER PRICE, INTERMARK et des 2 entrepôts logistiques de la Banque Alimentaire des Mascareignes, au Port et à Saint Pierre, en charge de réceptionner, trier et redistribuer les dons de cette collecte.



Une collecte à portée de clic avec Monpaniersolidaire.org

La générosité des Réunionnais peut également déjà s’exprimer depuis le 6 novembre sur www.monpaniersolidaire.org, la plateforme de don en ligne des Banques Alimentaires. Le parcours de don reflète l’expérience en magasin, avec la possibilité de composer son panier (don avec grille d’équivalence). Les dons financiers sont entièrement dédiés à l’achat de produits alimentaires et d’hygiène, qui viennent compléter la collecte en magasins et qui correspondent aux besoins locaux.