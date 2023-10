Une journée de découverte "Terre et Mer" à la Pointe des Trois-Bassins

La deuxième édition de la Journée de découverte "Terre et Mer" se tiendra à la Pointe des Trois-Bassins le dimanche 15 octobre 2023 de 9h à 16h. "Cette journée a pour ambition de faire explorer la richesse de notre littoral, à la fois sur terre et en mer, tout en initiant le public à diverses activités nautiques" informent les organisateurs, en l'occurrence la ligue réunionnaise de surf, le Territoire de l’Ouest, Tamarun et la ville de Trois Bassins (Photo : www.imazpress.com)

Plusieurs activités sont proposées :

- initiation au Surf : découvrez les sensations de glisse sur les vagues de l’océan Indien.

- initiation au Sauvetage Côtier : apprenez les gestes qui sauvent en mer, une compétence essentielle pour tous les amoureux de l’océan.

- randonnée à pied de découverte : explorez le site magnifique de la Pointe des Trois-Bassins à pied pour une immersion complète dans la nature.

- ateliers pédagogiques : approfondissez vos connaissances sur notre écosystème côtier unique grâce à des ateliers interactifs.

- quizz Géant et Lots à Gagner : Testez vos connaissances sur la mer et la nature lors de notre quizz géant pour tenter de gagner des lots attrayants.

- sensibilisation au continuum terre-mer : comprenez l’importance cruciale de la préservation de notre littoral et de la protection de notre environnement.

La journée est ouverte à tous et elle est entièrement gratuite.

Les initiations au surf et la plupart des activités "terrestres" seront accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes inscrites dans un programme sport santé. Ces initiations seront encadrées par des moniteurs de surf spécialement formés.