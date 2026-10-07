Une masterclass pâtisserie d’exception à destination des professionnels réunionnais

Acteur clé de la formation professionnelle et de l’alternance, Opco EP, en collaboration avec le Groupement d'Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle (GIP-FCIP) Réunion, met en place une masterclass les 13 et 14 octobre 2026, animée par Julien Leveneur, champion de France des desserts 2022. Une formation à destination des professionnels réunionnais, et qui se déroulera au lycée hôtelier Christian Antou, sur la thématique "Fruits et racines de La Réunion : pâtisserie péi revisitée pour Noël". (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au programme de ces 2 jours : travail des fruits et racines en pâtisserie, réalisation des bases (appareils, biscuits et croustillants), mousses, crémeux, inserts et glaçages aux fruits péi. Mais aussi montage et finition d'une bûche et d'un entremet de Noël, petits gâteaux et bouchées de fêtes ou encore evisite des classiques réunionnais en version Noël.

Au terme de cette masterclass, les participants seront en capacité de concevoir une gamme festive d'entremets, de bûches et de petits gâteaux de Noël à partir de fruits et racines de La Réunion. "Ce moment d’échange et de partage est une occasion unique de valoriser les savoir-faire et l’excellence de ce métier de proximité, ainsi que l’importance de la transmission de compétences", insiste les organisateurs.