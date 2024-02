Une narcotrafiquante arrêtée par un nounours

Ce mardi 13 février 2024, une dealeuse a été arrêté à Lima au Pérou, dans une mise en scène extraordinaire. Un policier caché dans un habit de Bisounours, attendait au pied de la maison de la trafiquante, avec des chocolats et des fleurs. En s'approchant de la scène, la femme s'est retrouvée plaquer au sol par des policiers déguisés en agent de la ville. Résultat des course : plus de 1.500 morceaux de pâte de cocaïne ont été retrouvés sur elle et sa complice. (Photo : sly/www.imazpress.com)