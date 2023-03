"Je lis un livre péi" : une semaine dédiée à la lecture locale

Cette année encore, l'opération "Je lis un livre péi" revient pour sa septième édition. L'événement se déroulera sur une semaine complète, du 15 au 22 avril 2023. L'édition 2023 de "Je lis un livre péi" aura lieu dans les librairies, les médiathèques, les bibliothèques et les lieux culturels partenaires de l'opération. Des rencontres avec les auteurs et les éditeurs, des dédicaces, des animations et des conférences sont notamment prévues (Photo : sly/www.imazpress.com)

L'opération, initiée par La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du livre), soutenue par la Région Réunion, la DAC (Direction des affaires culturelles) et le Département de La Réunion, promeut la création littéraire et les éditions locales. Comme l’an dernier, l’opération se déroule sur une semaine, intégrant deux samedis, pour plus d’animations et de visibilité.

Elle se fait également en lien avec la journée mondiale du livre et du droit d'auteur le 23 avril.

Les librairies et point de vente du livre, bibliothèque et médiathèques, établissements scolaires et structures associatives s'associent à l'événement pour des rencontres avec les auteurs et éditeurs.

- Promouvoir le livre péi -

L’ensemble de la filière réunionnaise du livre se mobilise pour valoriser la production éditoriale locale autour d’une opération de communication.

Les objectifs de cette opération sont de soutenir l’économie du livre péi, de valoriser la richesse de la production péi, d’animer le réseau avec les différents acteurs du livre : auteurs, éditeurs, libraires, réseau lecture…, de toucher un large public au travers des différents genres de livres et d’impliquer la population dans le soutien à l’économie du livre local.

Aux quatre coins de l’île, le public pourra profiter de rencontres-dédicaces, lectures, conférences-débats, contes, ateliers de loisirs créatifs, animations musicales, dégustations de thé et gâteaux péi, ateliers cuisine marmailles, ateliers d’écriture, BD concert, pique-nique musical, spectacle théâtral, troc de livres, studio photos selfies livres péi…

Vous pouvez retrouver le programme sur le site de l’association La Réunion des livres.