Vaccination à La Réunion : son adhésion est en forte baisse

A l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, l’ARS La Réunion publie les données de couverture et d’adhésion vaccinale. L'agence de santé note une couverture vaccinale "en forte baisse" et "insuffisante" concernant de nombreux vaccins. L'ARS de la Réunion, le ministère de la Santé et de la Prévention et Santé publique France encouragent la vaccination qui demeure le moyen de prévention le plus efficace pour se protéger contre certaines infections graves et pour diminuer le risque d’épidémie. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L'adhésion à la vaccination de la population générale est en forte baisse : en 2021, 72,8 % des personnes interrogées à La Réunion déclaraient être favorables à la vaccination (83,2 % en 2014, soit une baisse de plus de 10 points), alors que l’adhésion a progressé en métropole durant la même période (82,5% d’avis favorable).

De plus, la couverture vaccinale à la Réunion reste insuffisante chez les nourissons, les enfants et les adolescents. Chez les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018, pour lesquels s’applique l’extension de l’obligation vaccinale, on observe :

Une couverture vaccinale de 77,1 % pour la 2ème dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l’âge de 33 mois (enfants nés en 2020), contre 85,9% en métropole.



Une couverture vaccinale 88,4 % pour la 3ème dose du vaccin hexavalent (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae b et hépatite B) à l’âge de 21 mois (enfants nés en 2021) , contre 91,2% en métropole.



Depuis juin 2022, la recommandation de vacciner tous les nourrissons contre les infections invasives à méningocoque de type B, à partir de 2 mois et avant l’âge de 2 ans, est inscrite dans le calendrier des vaccinations. La couverture vaccinale à au moins une dose à 8 mois contre le méningocoque B était de 39,2 % à La Réunion, contre 49,4% en métropole.

Chez les enfants et adolescents, une augmentation de +0,7 à +4,2 points de la couverture vaccinale a été observée entre 2021 et 2022 pour la vaccination contre le méningocoque C dans toutes les tranches d’âges au-delà de 4 ans.

- Infections à papillomavirus humain (HPV) -

La vaccination contre les infections à papillomavirus (HPV) prévient jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine de cancers du col utérin, de la sphère uro-génitale (pénis) et de certains cancers de la sphère oto-rhino-laryngologie (ORL).

En 2022 à La Réunion, la couverture vaccinale contre les infections à HPV chez les jeunes filles était de 19,1 % pour une dose chez des filles âgées de 15 ans et 14,1 % pour le schéma complet chez les filles âgées de 16 ans.



La vaccination a progressé entre 2015 et 2022 pour le vaccin HPV chez la jeune fille de 15 ans mais la couverture vaccinale reste très insuffisante pour interrompre la circulation du virus.

Chez les jeunes garçons, la vaccination contre les infections à HPV est recommandée depuis deux ans. La couverture vaccinale était de 3,1 % pour la première dose à 15 ans et seulement de 1,2 % pour la 2nde dose à 16 ans.

Les niveaux de couverture vaccinale à La Réunion sont encore inférieurs aux cibles pour plusieurs vaccins dont le ROR (rougeole, oreillons, rubéole), le HPV (papillomavirus) ou encore la grippe chez les personnes à risque. Il existe des disparités sur les tendances récentes qui doivent conduire à encourager, d’une part, la population à se faire vacciner et, d’autre part, les initiatives auprès des professionnels de santé pour promouvoir la vaccination sur le terrain.