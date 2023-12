Vente de boissons alcooliques, feux d'artifices...le préfet rappelle les règles de sécurité

En cette période de fin d'année, le préfet de La Réunion, a rappelé ce vendredi 22 décembre 2023 la réglementation en matière de vente et d’usage des feux d’artifices, vente de boissons alcooliques, ainsi que les règles à respecter concernant l’utilisation des ballons et lanternes volantes. "Soyons tous responsables et raisonnables" a-t-il indiqué dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Réglementation sur la vente de boissons alcooliques

En application de l’arrêté du 19 décembre 2019, les débits de boissons (licence III et IV) et les restaurants peuvent rester ouvert jusqu’à 2h à l’occasion des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier.

En revanche, il est rappelé que la vente à emporter des boissons alcooliques demeure interdite entre 21h et 6h. Cette interdiction s’applique aux établissements fixes et mobiles et aux commerces de vente à distance pour la livraison à domicile.

Concernant les stations-services, il est rappelé qu’il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18h et 8h et il est interdit d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées à toute heure.

Prévention à l’usage des feux d’artifices

La vente des artifices de divertissement est réglementée (arrêté du 7 avril 2022) et doit avoir lieu dans un établissement recevant du public agréé.

La vente sur la voie publique est interdite.

Il est demandé à chacun à veiller au bon usage des artifices, en respectant la notice d’utilisation, pour éviter de provoquer incendies ou blessures graves.

Par ailleurs, le préfet de La Réunion appelle au bon sens collectif pour limiter les nuisances, invitant les propriétaires d’animaux à les rentrer, afin d’éviter qu’ils soient effrayés et fuient du fait du bruit des détonations, et à agir contre la pollution en ramassant tous les déchets causés par l’usage des artifices.

Interdiction de lâchers de ballons et de lanternes

Un arrêté du 27 novembre 2020 interdit de procéder à des lâchers de ballons et de lanternes que ce soit à usage récréatif, commémoratif ou de loisirs, toute l’année sur l’ensemble de La Réunion. En effet, l’utilisation de ces objets volants peuvent :

· gêner la visibilité des pilotes d’avion, être aspirés par les réacteurs ou retomber sur les pistes ;

· provoquer des feux de végétation ou des incendies sur des bâtiments ;

· polluer l’environnement avec des déchets dangereux pour un certain nombre d’espèces animales, notamment marines.

L’ensemble de ces consignes et réglementations visent à permettre à chacun de profiter de cette période festive, en limitant les troubles à l’ordre public, les risques d’accidents et en contribuant à la préservation de l’environnement en évitant tout ce qui peut engendrer une pollution des milieux naturels et en limitant les risques d’incendie.