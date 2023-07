Vigilance fortes pluies et orages maintenue dans le sud-est et le sud

Météo France maintient le sud-est et le sud de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages ce samedi 15juillet 2023. "Notre île demeure sous l'influence d'un front froid peu mobile qui impacte majoritairement le sud de l'île au niveau pluviométrie. En effet les pluies associées ont été et vont demeurer marquées sur les Hauts de Saint-Joseph et Saint-Philippe" indique Météo France. Pour rappel, de grosses pluies s'abattent depuis la nuit de jeudi à vendredi sur une zone allant de Saint-Leu à Sainte-Rose en passant par Saint-Pierre. (Photo pluie photo RB imazpress)

Das la nuit de vendredi à samedi, il est tombé 257 mm de pluie à la Crête (Saint-Joseph), 118 mm à Piton Saint-Leu et 165 mm au Tévelave.

Selon les métérologues, les pluies emontent vers le nord dans le courant de la journée et arrosent également les cirques et dans une moindre mesure les façades est et ouest. "Seul le littoral à proximité du chef-lieu semble conserver des éclaircies temporairement timides" note Météo France.

A noter qu'en raison d'éboulements provoqués par les fortes précipitations, la route de Cilaos est fermée à la circulation jusqu'au nouvel ordre

Vendredi, plusieurs communes du sud ont dû annuler ou reporter les festivités du 14 juillet à cause des pluies.

