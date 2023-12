Vigilance fortes pluies et orages pour le nord, l'est et le sud-est de l'île

Le nord, l'est et le sud-est du département ont été placé en vigilance jaune fortes pluies et orages ce dimanche 10 décembre 2023 pour l'après-midi et le début de soirée. Le ciel sera chargé de la région du Port à Saint-Joseph en passant par les hauts du nord et la région du volcan annonce Météo France (photo : www.imazpress.com)

"Des averses localement modérées sont attendues dès la mi journée. Au cours de l'après-midi, l'activité pluvieuse se renforce dans les hauts de Saint-Denis à Saint-Philippe en passant par les hauts du Nord-Est, Takamaka et le Volcan avec même un coup de tonnerre possible" précise le bulletin.

La mer elle est agitée sur les côtes Ouest, Sud et Sud-Est au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest qui s'amortit et voisine de 1 mètre 50. Elle demeure peu agitée sur le littoral Nord.