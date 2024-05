Vigilance fortes pluies et orages pour le sud-est de l'île ce jeudi

Ce jeudi 30 mai 2024, la zone sud-est de l'île sera placée en vigilance fortes pluies et orages à compter de 5 heures annonce Météo France. Un temps instable sera à prévoir dans l'est et le sud "avec des averses plus fréquentes dans les cirques", précisent les météorologues (Photo : www.imazpress.com)

"Les intensités deviennent également plus marquées, avec des averses parfois soutenues dans le secteur de la Fournaise. A l'Ouest le temps demeure sec, mais des nuages d'altitude viennent temporairement masquer la voûte céleste", indiquent les prévisions.

"Un coup de tonnerre n'est également pas exclu sur ce massif de la Fournaise."

En cours d'après-midi, le temps instable se maintient à l'Est et les averses se font plus présentes dans les cirques.



Pour le vendredi 31 mai, "après une matinée encore humide sur la moitié Est de l'île, une amélioration se dessine pour le reste de la journée", note Météo France.

L'assèchement pour ce week-end se confirme "même si un passage humide sur le littoral Est au cours de la nuit atténue temporairement cette impression".

