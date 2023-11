Vinocité 2023 : une quatrième édition du salon des vins et de la gastronomie marquée de succès

Ce week-end du 10, 11 et 12 novembre, la Cité des Arts accueillait le Salon Vinocité. Une nouvelle formule qui a plu et qui a su attirer un nouveau public, puisque ce sont 5.300 visiteurs qui se sont rassemblés durant les trois jours du salon, pour découvrir les propositions des 80 exposants de cette quatrième édition. Nous diffusions ci-dessous leur communiqué (Photo : Vinocité)

Les chiffres sont clairs, cette mouture 2023 a su plaire, tant côté exposants que visiteurs. On dénombre en effet plus de 80 exposants présents sur le salon, et un total cumulé de 5.300 visiteurs venus se faire plaisir sur le salon durant ces 3 jours.

Un grand choix de liquides mais également de solides, le food court et les propositions culinaires des 5 chefs, la guinguette et sa nouvelle programmation, le restaurant éphémère… des éléments complémentaires et variés qui ont participé au succès de cette édition.

- Les coups de cœur de nos trois parrains -

Nos 3 parrains ont pu prendre le temps de rencontrer, d’échanger et déguster sur les stands des différents exposants et de retenir leurs coups de cœur.

Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier du Monde & Meilleur Ouvrier de France Sommelier et parrain sur la partie sommellerie : le vin blanc IGP Pays de Caux (Languedoc) Terret Bourret Vieilles Vignes 2021 du Château La Font des Ormes, dont les propriétaires sont réunionnais.

Jean-Alexandre Ouaratta, premier Réunionnais à avoir reçu une étoile au Guide Michelin et parrain sur la partie gastronomie : 2 coups de cœur pour le chef :

1/ Le plat proposé par le restaurant éphémère de Villa Fleurié, signé du chef Ludovic Amédée: « Filet de truite de Langevin confite, rougail morue sur l’idée d’un riz chauffé ».

2/ Dans la partie food-court, le plat signature du chef Georgios Spandos du restaurant Epoca :

"La demi-langouste rouge, risotto crémeux légèrement acidulé, rougail mangue verte et beurre blanc corail."

Rodolphe Le Meunier, MOF Fromager et parrain de cœur : son coup de cœur, ce sont les Réunionnais ! L’accueil qui lui est réservé à chaque voyage, les sourires, les moments d’échanges et de partage.

Dans la Halle des Producteurs : Le curcuma bio de Thierry Vitry du Domaine de Picasso à la Plaine des Grègues.

- Les résultats des concours professionnels -

Les deux concours professionnels pour lesquels les épreuves finales se tenaient sur la scène de l’espace guinguette ce dimanche 12 novembre ont permis d’élire 2 lauréats.

Concours du Meilleur Sommelier de La Réunion, décerné par l’ASR – Association des Sommeliers de La Réunion :

Après Yoann Roëss, sommelier du Palm Hôtel & Spa de Grande Anse, l’an dernier, c’est Florent Jonquille, sommelier et responsable de cave pour les caves Nicolas, qui remporte cette année le titre pour la 2ème édition du concours. Les épreuves finales, sur la scène centrale, qui lui ont demandé de mettre en avant ses connaissances mais également ses compétences de sommelier pour accueillir et conseiller au mieux ses clients.

Concours du meilleur cocktail à base de café Nespresso Professionnel

Ce sont 17 bartenders mixologues qui se sont affrontés dans les phases éliminatoires, pour n’en retenir que 6, sur scène ce dimanche pour la grande finale. Chacun et chacune, devait présenter son meilleur cocktail avec un ingrédient imposé commun : le café Nespresso Professionnel Colombia Organic. Beaucoup de créativité et d’associations de saveurs proposées au jury composé entre autres des 3 parrains du salon.

C’est Pauline Morel, barmaid de la Villa Fleurié, qui l’a emporté avec son cocktail Gourmandise Pointue, à base de rhum Savanna Single Cask.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes gourmandes !