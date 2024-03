Vous avez internet, sur téléphone fixe ou mobile ? L'Insee vous pose la question

Votre ménage a-t-il accès à Internet depuis son domicile ? Personnellement, quand avez-vous utilisé Internet pour la dernière fois ? Pour votre usage privé, utilisez-vous un smartphone, un téléphone mobile ou aucun des deux ? Ces questions font partie de l’enquête sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) que l’Insee réalise du 25 mars au 19 juin 2024. À La Réunion, une centaine de ménages sont concernés. Cette enquête vise d’abord à collecter des informations décrivant l'équipement des ménages (informatique, Internet, téléphonie). Elle s’attache ensuite à mesurer les usages des ménages : les lieux, la fréquence et les types d’utilisation (administration en ligne et commerce électronique), comme l'indique le communiqué de l'Insee que nous publions ci-dessous. (Photo photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

L’enquête s’intéresse également aux compétences individuelles en informatique et vis-à-vis d’Internet. En 2024, de nouvelles questions portant sur le recours aux téléconsultations ont été introduites.

- Une enquête nationale qui s'inscrit dans un cadre européen

Depuis 2007, l’enquête sur les technologies de l’information et de la communication est réalisée chaque année dans tous les États membres de l’Union européenne ce qui permet de réaliser des comparaisons internationales.

Pour en savoir plus sur l’enquête : https://www.insee.fr/fr/information/5019305

- Un échantillon de logements tirés au sort -

Même si le ménage tiré au sort n’est pas équipé et n’utilise pas ou peu Internet, sa participation à l’enquête est primordiale : il est en effet représentatif de l’ensemble des ménages qui sont dans la même situation que lui.

La collecte est placée sous la responsabilité de l’Insee. Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, y répondre est obligatoire. Le secret statistique garantit la confidentialité de vos réponses, comme pour toutes les enquêtes menées par l’Institut. Celles-ci seront utilisées uniquement à des fins d’études statistiques.

- Ce que l’enquête TIC permet de savoir -

Quelques chiffres issus des précédentes enquêtes :

• En 2023, 87 % des personnes de 15 ans ou plus résidant en France ont utilisé Internet au cours des trois derniers mois, contre seulement 65 % en 2009.

• En 2023, 60 % des personnes ont effectué un achat en ligne dans les trois derniers mois. À l’inverse, 12 % des personnes déclarent ne jamais avoir effectué d’achat en ligne de leur vie.

• Près d’une personne sur trois âgées de 75 ans ou plus utilise quotidiennement Internet en 2023 : c’est 7 fois plus qu’en 2009.