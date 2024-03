Week-end de Pâques : un temps incertain pour la chasse aux oeufs

C'est un week-end de trois jours qui démarre ce samedi 30 mars 2024. Et pour cause, c'est Pâques. Mais pour ce temps de repos à rallonge, le temps sera tributaire du système dépressionnaire Gamane. "Le cyclone s'est complètement affaibli depuis son atterrissage mercredi sur le nord de Madagascar à tel point qu'il est désormais compliqué de distinguer la position du centre dépressionnaire", indique Météo France. L'incertitude règne donc pour la chasse aux oeufs (Photo www.imazpress.com)

"Dans cette vaste zone dépressionnaire (héritée de Gamane), une nouvelle dépression pourrait réapparaitre au nord-est de Madagascar d'ici samedi matin", ajoute François Bonnardot, responsable prévision.

Si ce minimum dépressionnaire devrait d'ici dimanche se rapprocher des îles sœurs sans présenter de menace pour La Réunion, néanmoins, il influencera très probablement le temps du long week-end de Pâques et pourrait venir perturber la chasse aux oeufs.

Selon les prévisions, ce samedi, "le temps est couvert et maussade sur l'ensemble de l'île, accompagné de pluies faibles et intermittentes le matin".

"Des pluies devenant plus continues l'après-midi", indique François Bonnardot, responsable de la cellule prévisions à Météo France.

Des averses qui ne sont pas près de s'arrêter puisqu'il y aura "un renforcement des pluies en soirée et nuit suivante sur une large façade Est".

- Deux scénarios se profilent pour Pâques -

Dimanche, "l'évolution du temps est incertaine et sera tributaire de la position du minimum dépressionnaire", informe François Bonnardot.

Toutefois, deux scénarios sont envisageables.

"Dans le premier scénario – qui est le plus favorable – le minimum dépressionnaire se positionne à proximité de l'île Maurice et dans ce cas le temps ne sera pas trop dégradé sur La Réunion."

"Globalement le temps reste agréable en matinée, plus couvert l'après-midi avec toujours un risque d'averses par endroits", précise le météorologue.

Dans ce scénario, la chasse aux œufs se fera dans une ambiance plutôt sèche et agréable.

Le second scénario évoqué par Météo – "moins vraisemblable à l'heure actuelle – avec le minimum dépressionnaire qui viendrait plutôt se situer au nord-ouest du département".

Si ce dernier se concrétise, " les conditions météos sont alors plus dégradées sur l'île, et plus particulièrement sur la façade Est/Sud-Est de l'île, les averses (possiblement orageuses) sont plus fréquentes avec des cumuls plus significatifs.

Dans ce cas, la chasse aux œufs pourrait bien être contrariée par la pluie notamment sur la façade Est/Sud-Est.

- Un lundi de Pâques sous le vent -

Lundi, "le vent d'alizé de sud-est se renforce avec des rafales allant de 60 à 70 km/h du côté de Saint-Pierre et Sainte-Marie".

"Des averses soutenues possiblement orageuses continuent d'affecter la façade Est et Sud-Est de l'île", ajoute François Bonnardot.

Ailleurs dans l'île, "le ciel devrait être plus lumineux le matin mais des averses sont possibles l'après-midi".

Enfin, sur l'ensemble du week-end, les températures sont plutôt au-dessus des normales de saison, surtout la nuit.

