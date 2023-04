WorldSkills : clap de fin pour les sélections régionales du concours des métiers

La semaine du 27 au 31 mars 2023, se sont déroulées les dernières sélections régionales de la 47è compétition WorldSkills. Cette dernière a pour objet de participer à l’organisation de concours visant à promouvoir une large gamme de métiers et à apporter une contribution au succès économique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Au total, depuis novembre dernier, ce sont huit champions régionaux qui ont été désignés dans les métiers suivants :

- Peinture Décoration : Manon Bordas

- Carrelage : Fayed Achirafi

- Maçonnerie : Adrien Maillot

- Tôlerie Carrosserie : Nicolas Gasp

- Technologie Automobile : Corentin Cerveaux

- Conception Assistée par Ordinateur : Paul Hadjicosta

- Fraisage :Yann Mourouvin

- Aide à la Personne : Tanaël Brabant

L’équipe de La Réunion est désormais complète, et ces jeunes se rendront en septembre prochain à Lyon, pour défendre nos couleurs aux sélections nationales de la 47ème compétition WorldSkills France.



Encore bravo à l’ensemble des jeunes qui ont participé aux diverses sélections régionales organisées par les lycées pour leur motivation et leur implication pour promouvoir l’excellence au travers de ces métiers d’avenir, sans oublier les équipes éducatives et pédagogiques qui les ont accompagnés et qui continueront à le faire tout au long de cette aventure afin qu’ils progressent

et atteignent l’excellence.

Rendez-vous la semaine du 24 au 28 avril 2023 pour la dernière étape des semaines de l'excellence péi.



Pendant cette dernière semaine, ce sont les métiers de bouche qui seront mis à l’honneur au lycée hôtelier de La Renaissance, avec la venue de 2 meilleurs ouvriers de France, Johan Leclerre, meilleur ouvrier de France cuisine 2007, et Sylvain Combe, meilleur ouvrier de France maître d’hôtel et maître des arts de la table 1993, et la participation du Champion de France des Desserts 2022, Julien Leveneur.