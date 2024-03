On recherche des Réunionnais engagés pour la défense de l'environnement

L'association francophone de la solidarité, créée avec le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, lance un appel à tous les Réunionnais qui s'investissent en faveur de l'écologie et de la solidarité dans les territoires francophones. Ils sont invités à participer à un documentaire qui retracera leur parcours et leur engagement. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association (Photo : www.imazpress.com)

Après la France hexagonale, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, le Congo et le Maroc, l’association déploie une nouvelle antenne sur l’île de la Réunion.



La série de portraits “Le visage de celles et ceux qui s’engagent” met en lumière des personnalités engagées à travers le monde. Aujourd’hui, l’association lance un appel citoyen à destination des réunionnaises et réunionnais qui souhaiteraient participer à ce documentaire en nous racontant leur parcours et leur engagement.

Reconnue d’intérêt général, l'association Francophone de la Solidarité a pour objectif de s'implanter à travers le monde pour y proposer gratuitement :



- des ateliers, conférences et formations de sensibilisation à l’environnement et la solidarité pour les établissements scolaires et associations mais aussi les entreprises & collectivités.

- des actions culturelles via la réalisation d’une série documentaire "le visage de celles et ceux qui s'engagent” qui va à la rencontre des hommes et femmes engagé.e.s pour l’écologie et/ou la solidarité sur leur territoire



- des actions de terrain, co-organisées avec des associations locales, pour agir positivement sur leur territoire

Réalisée par Yann Arthus-Bertrand, la série documentaire “Le visage de celles et ceux qui s’engagent” va à la rencontre des réunionnaises et réunionnais qui font bouger les lignes et qui participent, à leur échelle, à construire un territoire durable et solidaire.

Si vous êtes intéréssé rendez-vous ici