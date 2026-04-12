Prix des carburants : les infirmiers libéraux maintiennent leur tournées mais refuseront les soins ponctuels dès lundi

Le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux 974, Sniil 974, appelle les infirmiers libéraux de l'île à se mobiliser ce lundi 13 avril 2026 : "Nous sommes directement concernés. Cette augmentation impacte fortement notre activité, nos déplacements et, à terme, la qualité de la prise en charge des patients. Il est essentiel de nous faire entendre" peut-on lire dans un communiqué adressé aux adhérents du syndicat. Il leur est demandé de se mobiliser au départ des opérations escargot entre 5 heures et 6 heures du matin, d'assurer leur tournée quotidienne mais de refuser les demandes de soins ponctuels et d'éviter les courses annexes, vers les pharmacies par exemple. (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Le mouvement s'organise aussi du côté des infirmiers libéraux, il leur est demandé de rejoindre les convois, opérations escargot :

Départ de Saint-Benoît à 6h en direction du Nord

Départ de Saint-Pierre à 5h en direction du Nord

Départ de La Possession à 6h en direction du Nord

Interrogé par Imazpress, le syndicat explique : "Nous allons assurer nos soins, pour assurer la continuité des soins qui est obligatoire, mais nous allons montrer que nous sommes solidaires. Avec un signe distinctif qui montre que nous sommes en grève, on ne prendra pas de sortie d’hospitalisation et pas de soins ponctuels."

"Nous assurons le suivi minimum de nos tournées" lance le syndicat.

À ceux qui travaillent, il est demandé de maintenir la continuité des soins, ce qui est une obligation, mais de refuser les soins ponctuels de type prises de sang ou sorties d’hospitalisation. Mais aussi d'éviter les courses annexes vers pharmacie ou autres, indique le syndicat des infirmiers libéraux.

Le Sniil 974 ajoute : "Ces actions permettront de participer à la mobilisation tout en respectant nos obligations professionnelles".

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